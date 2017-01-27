(Görüntülü Haber) 'Olanlar oldu' filminin galası Bodrum'da yapıldı

Yaşar ANTER-Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - ÜNLÜ Komedyen Ata Demirer'in yeni filmi 'Olanlar Oldu'nun galası Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yapıldı. Filmini sanatseverlerle birlikte izleyen Ata Demirer, "Bodrum'a olan bir borcum vardı, bu film ile hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Ata Demirer'in başrolünü Tuvana Türkay ile paylaştığı Olanlar Oldu filminin galası bugün Bodrum Cinemarin Sinemaları'nda yapıldı. Gösterime Ata Demirer, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ata Demirer, "Babam Bodrum'da yaşıyor, benim de hayatımın yarısı neredeyse burada geçiyor. 1991 yılında Bodrum'da animatörlük yaparken hayalim Halikarnas Balıkçısı'nın yaratığı bu şirin balıkçı kasabasında şimdinin turizm kentinde mavi yolculuğu, eğlenceleri, koylarını anlatmak, burada yaşanan aşkları yörenin insanının yaşadığı olayları film haline getirmekti. Tam 25 yıllık hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada ayrıca son süngerci Aksona Mehmet başta olmak üzere çok değerli Bodrumlularla tanıştım onlarla birlikte oldum" dedi. Ata Demirer basın mensuplarının referandum oyu ile ilgili açıklama yapacakmısınız, sorusuna ise "Şimdilik değil" yanıtını verdi. SON SÜNGERCİ HEYKELİ ARMAĞAN EDİLDİ Demirer, sanatçı arkadaşları ile birlikte salonları dolaşarak izleyici ile selamlaştı, hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İzleyicilerin arasında Demirer'in babası Orhan Demirer, sanatçılardan Zeynep Kasalini, Şevval Sam da yer aldı. Bodrum'un ünlü son süngercisi Aksona Mehmet Lakaplı Mehmet Baş, Demirer'e bronzdan yapılan son süngerci heykelciğini armağan ederek sürpriz yaptı. Aksona Mehmet "Bodrum'un değerleri gün geçtikçe azalıyor, bu güzellikler gelecekte çocuklarımıza miras kalırken, çocukluğundan beri Bodrum'da tanıdığımız Ata'nın mavi yolculuğu ve Ege'nin insanını anlatan, kıyılarımızın güzelliklerini ortaya koyan bu filmi yapması bizleri çok mutlu etti. Bu nedenle Ata'ya derin mavinin isimsiz kahramanları olan sünger avcılarını anlatan bu heykeli armağan ediyorum. Ata gerçek bir Bodrumlu" dedi.