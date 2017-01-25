(Görüntülü Haber) Nürnberg Türkiye - Almanya Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanı Tevfik Başer

BU yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Nürnberg Türkiye - Almanya Film Festivali için geri sayım başladı. Almanya'nın Nürnberg kentinde 4-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin jüri başkanlığını Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi, sinemacı ve fotoğrafçı Tevfik Başer yapacak. Yarışmaya 90 ülkeden müracaat olurken, jüri yarışacak 10 filmi belirledi. Belirlenen filmler; Metehan Şereflioğlu’nun 7 Santimetre, Ercan Selim Öngöz’ün 12 Saat, Arvid Klapper’in Baka, Şahin Korkmaz’ın Mavi ve Siyah, Iván Sáinz-Pardo’nun Dost, Bilal Korkut’un Ben Tsubasayım, Florian Tscharf’ın Mayday Relay, Charlotte A. Rolfes’in Samira, Max Kidd’in Valentina ve Umut Beşkırma’nın Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok oldu. Orijinal dillerinde 10 Mart tarihinde gösterilecek olan filmler için İngilizce alt yazı da olacak. “KISA FİLMLER UZUN METRAJLARA GEÇİŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMA” Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine Film Yapımı, Yönetmenlik ve Senaryo dersleri veren Tevfik Başer, festivale kısa bir süre kala, jüri başkanı seçildiği organizasyonla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Başer şöyle konuştu: “Bu zamana kadar çok fazla festival dolaştım. Mesela bu sene Adana’da Yönetmenler Derneği jürisindeydim, Antalya’da kısa film ön seçkisini yaptım. Geçen sene Malatya Film Festivali’ndeydim ondan önce Van Film Festivali’nde yer aldım. Fazlaca festival tecrübem var. Ama bu çok özel ve butik bir organizasyon. 22’inci senesini kutlayan festivale bu dördüncü gidişim olacak. Burada birçok Alman ve Türk filmci ile sanatçı bit araya geliyor. Şimdiden çok heyecanlıyım. Kısa film bazıları için önemsiz görünebilir ama ben çok önemli buluyorum. Çünkü bu filmler sinemacıların uzun metraj filmlere geçiş aşamalarından bir tanesi. Orada kendilerini ispat edip daha sonra uzun metrajlara ve sinema dünyasına giriyorlar. Böyle bir ortamda yeni insanlar keşfedip, yeni filmler seyretmek çok güzel.“