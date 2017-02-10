(Görüntülü Haber) Modern sanat temsilcisi 9 sanatçı aynı sergide

İSTANBUL, () İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) Yansımalar isimli sergi açıldı. 9 farklı sanatçının bir araya geldiği sergide fotoğraf, lightbox (ışıklı kutu), heykel gibi farklı disiplinlerden oluşan ve modern sanat eserlerinin kullanıldığı 20 eser yer alıyor. 20 ESER SERGİLENİYOR İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Tasarım Fakültesi, sanat yönetimi bölümü öğretim üyesi, İKÜSAG Müdürü Yrd. Doç. Dr. Reyhan Uludağ, şunları söyledi: "Biz resim, heykel, cam sanatı, fotoğraf gibi farklı sanat dallarından birçok farklı sanatçıya galerimizde yer vermek istiyoruz. Bu sergi de o anlamda bizim için önemli çünkü sergi içinde birçok farklı alanda işlerin üretildiğini görebilirsiniz. Bunlar, heykel, fotoğraf, ışıklı kutu dediğimiz lightbox türünde eserler de mevcut sergimizde. O yüzden sergimiz farklı alanlardaki birçok tarzın izleyicilere sunma açısından zengin bir sergi diyebiliriz. Yaklaşık 20 farklı eser var ve bu eser farklı tekniklerden oluşmakta. İKÜSAG sanata, sanatçıya değer veren bir galeri. Bunu da bugüne kadar açtığımız birçok sergi ile hissettirdik. Bu 4. sergimiz ve 4. sanat yılımızı kutluyoruz aslında bu yıl. Bundan önceki sergilerimizde karikatür sergilerimiz oldu, Burhan Uygur resim sergimiz oldu, Yasemin Aslan Bakiri cam sergimiz oldu, Tan Oral karikatür sergisi açtık ve daha da birçok sergi ile izleyicilerimizle buluştuk." SANATÇININ KENDİ İÇİNDEKİ DÜŞÜNMELERİ Serginin küratörü olan İpek Yeginsu da "Serginin teması Latince ‘Reflectere’ kelimesinden geliyor. ‘Reflectere’ kelimesi hem iç dünyamızdaki uzun ve derin düşünmeleri temsil eder hem de yansıtma, geri göndermeyi temsil eder. Dolayısıyla iki yönlü bir anlamı var. Burada göreceğiniz eserler de sanatçının kendi içindeki refleksiyon yani kendi içine dönüp kendi ile kalıp düşünme süreci ile dışarıya yansıttığı sanat eseri arasındaki diyalektiğe dayanıyor. Farklı tekniklerden çeşitli sanatçıların eserlerini bu tema çevresinde bir araya getirdik" dedi. FARKLI DİSİPLİNLER BİR ARAYA GETİRİLDİ Modern sanat eserlerinin de kullanıldığı sergide birçok farklı disiplinin bir araya geldiğini belirten Yeginsu, eserleri şöyle anlattı: “Resim, fotoğraf, lightbox dediğimiz ışık kutusu, street art ile ilgilenen Ayna isimli bir sanatçımız var onun ışıklı kutuları mevcut. Epoksi ve beton kullanarak eski bibloları heykele dönüştüren Aslı Aydemir var; kolaj yapan sanatçılarımız var. Fotoğraflar ve çeşitli dijital manipülasyonlar kullanan sanatçılarımızdan Karbon var. Farklı yaklaşımları ve yansıma fikrinin ne kadar iki yönlü olduğunu aslında bu tema altında bir araya getirdik. Sanatçı toplumdan besleniyor, kendi içine dönüyor, aldıklarını kendi içinde bir devinimden geçiriyor ve aldıklarını tekrar dışarıya yansıtıyor. Bütün hikaye bu esasında.”