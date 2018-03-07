(Görüntülü Haber) Mimar Dr. Sinan Genim’e Beyoğlu Nişanı ve Üstün Hizmet Beratı takdim edildi

İSTANBUL, ()– Beyoğlu Belediyesi, ilçeye önemli eserler kazandırmış isimlerden olan Dr. Sinan Genim’i ‘Beyoğlu Nişanı ve Üstün Hizmet Beratı’ ile onurlandırdı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dr. Sinan Genim bu nişanı hak ediyor” dedi. Beyoğlu Belediyesi, Çağdaş Türk Mimarlığı’nın önemli ve etkin temsilcilerinden Dr. M. Sinan Genim’in “Beyoğlu’nda 6 Yapı 6 Öykü” mimari sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen sergi ve nişan törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Dr. Sinan Genim, Beyoğlu Nişanı’nı geçen yıl alan Ressam Devrim Erbil ve birçok sanat sever katıldı. “FİKREN VE ZİKREN HER ZAMAN BU ŞEHRİN YANINDA OLMUŞTUR” Ahmet Misbah Demircan, çok müstesna bir akşam yaşadıklarının altını çizerek, “Bu akşamı yaşattığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beyoğlu’nda yapılan bütün eserlerde hocamız Mimar Sinan Genim’in bize çok değerli katkıları olmuştur. Beyoğlu kültürün, sanatın, estetiğin ve mimarinin gerçekten şehir hayatına ilişkin ne varsa geçmişte de yaşandığı ve gelecekte de yaşanacağı önemli bir toprak parçası. Hem İstanbul’un kalbi hem de Türkiye’nin kalbi. Dolayısıyla bizim bütün kültürümüzün ve medeniyetimizin birleştiği yer şehir ise Beyoğlu’da bunun en önemli merkezlerinden biriyse, oraya katkı yapan insanları unutmamak gerekiyor. Ben 14 yıldır Beyoğlu Belediye başkanıyım. Yakinen takip ettiğim ve çok önemli eserler veren insanlar var. Dr. Sinan Genim yaptığı işlerin yanı sıra, fikren ve zikren her zaman bu şehrin yanında olmuştur. Bence böyle nişanları hak ediyor. Bizde kendisine gönülden bu katkıyı verdik” açıklamalarında bulundu. “AHMET MİSBAH DEMİRCAN’IN BAŞKA PROJELELERİ DE VAR” Beyoğlu Nişanı’nı geçen sene alan Ressam Devrim Erbil ise Beyoğlu’nun sanatın ve kültürün merkezi olduğunu vurgulayarak,“Zannediyorum bunun dışında da Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın başka projeleleri de var. Ben Beyoğlu Nişanı’nı geçen sene almıştım. Bunun sürekli olduğunu görmek güzel bir duygu” dedi. “ÜLKEMİZDE BÖYLE ŞEYLER NE YAZIK Kİ PEK AKLA GELMEZ” Beyoğlu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür eden Dr. Genim,“Böyle bir şeyi hatırlayıp ve burada yaptıklarımız yapılar olsun, kitaplarımız olsun onun bir geriye dönüşüdür bu. Ülkemizde böyle şeyler ne yazık ki pek akla gelmez. İşini yapan insanları böyle teşvik etmek daha iyi işler aslında. Gelecek kuşakların bu işlere daha iyi sarılması adına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ahmet Misbah Demircan, Dr. M. Sinan Genim’e yaşamı boyunca Türk resim sanatına yaptığı hizmetler ve insanlığa kazandırdığı değerler anısına “Beyoğlu Nişanı ve Üstün Hizmet Beratı” takdim etti. Takdim töreninin ardından konuklar ve katılımcılar sanat eserlerini ve sergiyi gezdi. DR. SİNAN GENİM’İN BEYOĞLU’NA KAZANDIRDIĞI ESERLER “Beyoğlu’nda 6 Yapı 6 Öykü” sergisi ile Dr. M. Sinan Genim’in Beyoğlu yerleşkesine kazandırdığı eserler şu şekilde: “Karaköy Fransız Geçidi (1978-1994), Pera Müzesi (2002-2005), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (2004-2005), Okmeydanı Okçular Tekkesi (2005-2012), Galatasaray Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi(2005-2011), Narmanlı Han (2014-2017).”