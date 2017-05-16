(Görüntülü Haber) Mersin’de 3’ncü Türk Dünyası Tiyatro Günleri başladı

MERSİN, () Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilen Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nin ilk oyunu sahnelendi. 15-20 Mayıs tarihleri arasında Mersinlilerle buluşacak ve Türk Dünyasından birçok tiyatro grubunu Mersin?de bir araya getirecek olan tiyatro günleri, Kırgız Milli Akademik Drama Tiyatrosu'nun 'Dede Korkut' isimli oyunu ile başladı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov, TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Kocogeldi Kuliev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKAV Mersin Şube Başkanı Mustafa Tekerek, Kırgızistan Milli Akademik Dram Tiyatrosu Grup Lideri Koyrat İmanaliev ile çeşitli ülkelerden etkinlik için kentte gelen tiyatro grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oyun sonrası sahneye çıkarak bir konuşma yapan Başkan Kocamaz, Türk tarihinde çok önemli bir yeri olan Dede Korkut'la ilgili böyle bir oyunun Mersin?de sergilenmiş olmasından çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Bir hafta süreyle Kırgızistan, Suriye, Gagauzya, Kıbrıs, Irak ve İran heyetlerinin kentte sahne alacağını belirten Başkan Kocamaz, sadece Mersin merkezde de değil, ilçelerde de aynı şekilde bu gösterilerin sunulacağını dile getirdi. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk Dünyası tiyatrolarını Mersin halkıyla buluşturmak amacıyla düzenlendiği ifade edilen etkinliğin tanışma toplantısı da aynı yerde gerçekleştirildi. Tanışma toplantısı öncesinde, tiyatro gruplarının temsilcilerinin ve oyuncularının yer aldığı topluluk, Atatürk Caddesi?nden başlayan kortej ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı?nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ve Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, misafirler ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Kocamaz, Bizim ana gayemiz; bizden sonraki nesiller Türklüğü yaşatsın, Türk dilini yaşatsın, birlik ve beraberliğini geliştirsin, birbirini yakından tanıma fırsatı bulsun ve en önemlisi de kendi kimliğine sahip çıkabilsinö dedi. Bu tür faaliyetlerin ana gayesinin insanları bir araya getirmek, yakınlaştırmak, tanıştırmak, kaynaştırmak ve sonraki nesillere güzel eserler bırakabilmek olduğunun vurgusunu yapan Başkan Kocamaz şunları söyledi: 'Bu etkinliği yıllardır Tarsus'ta gerçekleştiriyorduk ve artık bunu Mersin'e taşımış durumdayız. Türk Dünyasının değişik bölgelerinden gelen tiyatro gruplarımız var ve inşallah Mersin'de üçüncü defa Mersinlilerle birlikte bu etkinliği yaşamış olacağız. Bizim ana gayemiz, bizden sonraki nesillere sadece binalar bırakmayalım, sadece kentin gelişmiş halini bırakmayalım. Hepsinden önemlisi bir milleti oluşturan kültür değerini gelecek nesillere tam manasıyla aktaralım ki bu nesiller Türklüğü yaşatsın, Türk dilini yaşatsın, birlik ve beraberliğini geliştirsin. Birbirini yakından tanıma fırsatı bulsun ve en önemlisi de kendi kimliğine sahip çıkabilsin. Başkan Kocamaz'ın konuşmalarının ardından, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov söz alarak, Başkan Kocamaz'a katkılarından dolayı çok teşekkür ettiğini söyledi. Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov ise böyle bir organizasyonda misafir olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kırgızistan Milli Akademik Dram Tiyatrosu Grup Lideri Koyrat İmanaliev da bir konuşma gerçekleştirdi ve günün anısına Kırgızistan'dan getirmiş oldukları yöresel hediyelerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a takdim etti. Başkan Kocamaz, hediye edilen Kırgız Milli kıyafetini de giydi.