(Görüntülü Haber) Mersin Limanı ritmini 'Serdümen' ile buldu

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 'Mersin Limanı Ritmini Arıyor' sloganı ile 7'incisi düzenlenen beste yarışmasını Soner Özer'e ait 'Serdümen' isimli eser kazandı.



Dünyanın nadir perküsyon yarışmalarından biri olma özelliğini taşıyan Mersin Limanı Ritmini Arıyor beste yarışmasında finale kalan 5 eser, Kültür Merkezi'nde dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Finale kalan Kılavuz, Kaptan, Puantör, Operatör ve Serdümen isimli eserler, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları tarafından seslendirildi. Salonu dolduran müzikseverler tarafından puanlanan eserlerden Soner Özer'e ait Serdümen, 234 puanla birinci seçildi. Yarışmada Akın Kılıç'a ait Operatör isimli beste 2'inci, Kemal Alpan'a ait Kılavus isimli beste ise 3'üncü oldu.



Ödüller'in, 16 Mayıs'ta düzenlenecek olan Ustalara Saygı konserinde verileceği belirtildi.