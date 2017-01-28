Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ahmet Adnan Saygun’ un 75 yıl önce bestelediği Yunus Emre Oratoryosu’nu prömiyerle sanatseverlerle buluşturdu. Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelenen eseri, çok sayıda sanatsever izledi. Orkestra yönetmenliğini M. Nezih Seçkin’in yaptığı konserde, solist sanatçı olarak Bengi İspir Özdülger, Bülent Bezdüz, Hasan Berk ve Nihan Çetin görev alırken, koro yönetmenliğini ise Orhan Öner Özcan üstelendi. Yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda salonu dolduran yüzlerce sanatsever, performansından dolayı sanatçıları uzun süre alkışladı. Yunus Emre Oratoryosu'nun 31 Ocak Salı günü saat 20.00'da Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşturulacak.
(Görüntülü Haber) MDOB’dan Yunus Emre oratoryosu
Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ahmet Adnan Saygun’ un 75 yıl önce bestelediği Yunus Emre Oratoryosu’nu prömiyerle sanatseverlerle buluşturdu. Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelenen eseri, çok...
28 Ocak 2017 Cumartesi 23:48
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