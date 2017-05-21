(Görüntülü Haber) MDOB'un ikili temsiline büyük ilgi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 'Hanım Olan Hizmetçi' ve 'Rita' operalarını prömiyerle seyirciyle buluşturdu. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen temsilde ilk olarak Giovanni Battista Pergolesi'nin bestelediği 'Hanım Olan Hizmetçi' eseri sahnelendi. Orkestra yönetmenliğini Nathalie Marin ve Aytuğ Ülgen, sahne yönetmenliğini Süleyman Tekin'ın yaptığı eserde beceriksiz, rahatına düşkün ve zengin bir erkek ile onun çocuk yaşta evine alıp büyüttüğü güzel ve kurnaz bir genç kız olan hizmetçisi arasında geçenlerin serüveni konu edilirken, başlıca rolleri Kıvanç Uğraşbul, Volkan Şen, Sevil Erçak, Itır Gözde Tuyan, Tolga Erden ve Zeynep Özgür Yılmaz dönüşümlü olarak paylaştı. Prömiyerin ikinci bölümünde ise Romantik İtalyan opera repertuvarının seçkin 'Komik Opera' örneklerinden biri olan Donizetti'nin tek perdelik Rita operası sahnelendi. Şiddet uygulayan kocası Gasparo'nun öldüğünü öğrenince yeni bir hayata başlayan ve bir motel işleterek hayatının dizginlerini elinde tutmaya çalışan Rita'da ise Işıl Cavga Bölükbaşı, Funda Hayfavi, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Mehmet Erkoç, Serkan Karagöz ve Levent Yetkin rol aldı. Yaklaşık 2 saat süren temsil sonunda salonu dolduran sanatseverler, sanatçıları uzun süre alkışladı. Eserin ikinci temsili ise 23 Mayıs'ta yapılacak.