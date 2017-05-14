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(Görüntülü Haber) Kent Enstitüsü'nden final gösterisi

AVCILAR'da yaklaşık 44 bin kişinin eğitim gördüğü Kent Enstitüsü'ndeki kültür sanat topluluklarının final gösterisinde birbirinden renkli danslar sergilendi. 'Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine' sloganı ile eğitim verilen gruplar,...

AVCILAR'da yaklaşık 44 bin kişinin eğitim gördüğü Kent Enstitüsü'ndeki kültür sanat topluluklarının final gösterisinde birbirinden renkli danslar sergilendi.

'Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine' sloganı ile eğitim verilen gruplar, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Bir Köy Var Uzakta' başlığı ile Eylül ayından bu yana öğrendikleri dans ve gösterilerinden bölümler sergiledi. Köy Enstitüsü'nün tarihi ve işlevinin barkavizyon ile izletilmesi ardından mandolin ve kemanlarla 'Ilgaz Türküsü' seslendirildi. Başak Tatlıbal, Çiğdem Taştan'ın Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım' deyişinin ardından 'Dansın Nefesi/Semah' beğenildi.

Zeybekten, halaya kadar çeşitli halk oyunlarını sergileyen grupların yanı sıra Hilal Sibel Pekel, 'İstanbul Kanatlarımın Altında' şarkısının eşliğinde çağdaş dans sergiledi. Kent Enstitüsü öğrencilerinin mini tiyatro ve Latin Dansi, Kafkas oyunları, Balkan Halk Dansları, Sirtaki oyunları da uzun süre alkışlandı. Ali Şahin ve Hande Topaloğlu, Yunan şarkısını, Çiğdem Taştan ise 'Ederlezi' isimli Balkan halk şarkısını söyledi.

Yard. Doç.Dr. Eyüp Uzunkaya'nın yönettiği gösterinin finalde tüm gruplar sahneye gelip otururken, mandolin ve kemanlar eşliğinde Sakine Şahin'in söylediği 'Orda Bir Köy Var Uzakta' isimli şarkıya salondaki 400 kişi eşlik etti. Final gösterisinde konuşan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Avcılar'ın İstanbul'da tek ilçe belediye konservatuvarına sahip sanat ilçesi  olduğunu ve sanatçısını yetiştirdiğini, bu yıl kent enstitüsü ve çocuk kulüplerinde 44 bin kişinin eğitim gördüğünü anlatırken,"Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine Laik, demokratik, çağdaş, üretken eğitime kaldığı yerden devam ediyoruz" dedi.

 

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