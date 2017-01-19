Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İNGİLTERE’nin dünyaca ünlü indie ve alternatif dans müziği grubu Hot Chip, İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Beşiktaş’taki Joker No: 19 adlı mekanın dün gece gerçekleştirilen ikinci yıl partisine konuk olan Hot Chip, unutulmaz bir DJ-set performansı sergiledi. Gruptan Alexis Taylor ve Owen Clarke setin başına geçerken, ikili, albümlerindeki şarkıların yanı sıra remix yaptıkları parçaları da çaldı.
(Görüntülü Haber) Hot Chip, İstanbul’daki hayranlarıyla buluştu
Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İNGİLTERE’nin dünyaca ünlü indie ve alternatif dans müziği grubu Hot Chip, İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Beşiktaş’taki Joker No: 19 adlı mekanın dün gece gerçekleştirilen ikinci yıl partisine...
19 Ocak 2017 Perşembe 13:08
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