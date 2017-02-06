(Görüntülü Haber) Harran, eski günlerini arıyor

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ne 'Kibar Feyzo' başta olmak üzere birçok sinema ve dizinin çekildiği Harran Mahallesi'nde oturanlar, geçmişteki o günlerini hasretle andıklarını söyledi. Türk sinemasının 1973 ve sonrasındaki yıllarda unutulmazlar arasında yer alan filmlerinin çekildiği Harran sakinleri yeni film ve dizilere ev sahipliği yapmak istiyor. Türkan Şoray'dan Kemal Sunal'a, Şener Şen'den Müjde Ar'a, Tarık Akan, Gökhan Güney, İlyas Salman, Adile Naşit, Kadir İnanır ve Fatma Girik, Türkan Şoray, Tuba Büyüküstün'e kadar ünlü sanatçının film ve dizi çekimleri için uzun süre kaldığı Harran'da halk eski günlerini özlemle anıyor. 'Kibar Feyzo', 'Ezo Gelin', 'Adak', 'Kaçak', 'Sultan Gelin' filimi, son yıllarda 'Asi ve Kasaba' gibi dizilerin çekildiği Harran'da yaşayan 78 yaşındaki Mustafa Demir, Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın oynadığı 'Ezo Gelin'in bir çok sahnesinde yer aldığını söyledi. Demir, "1973 ve sonrasında, Kibar Feyzo'da Kemal Sunal, Şener Şen, Sultan Gelin'de Türkan Şoray Harran'da bulundu. O günler çok güzel ve heyecanlı geçiyordu. Harran'ımız bir çok vatandaş tarafından merak edilir ve gelenler olurdu. O günleri çok arıyoruz" dedi. Mahallenin tarihi geçmişe sahip olduğunu anlatan muhtar Ahmet Yıldız ise bir çok ünlüyü ağırlayan Harran'ın unutulmaması için sanatçıları ve yeni projeleri beklediklerini söyledi. MAHALLENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ Doğal bir plato olması, güneydoğu yerleşim bölgeleri karekteristiğini de yansıtması bakımından geçmişti film yapımcılarının ilgi gösterdiği köy statüsünde olan Harran'ın adı sonradan değiştirilerek Kavalcık oldu. Ancak Büyükşehir Yasası kapsamında mahalleye dönüşen Kavalcık adı, halkın isteği üzerine tekrar Harran olarak değiştirildi.