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(Görüntülü Haber) Gülsin Onay, Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahneye çıkan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kültür Merkezi Opera...

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahneye çıkan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konsere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Ufuk Kasar ile yaklaşık 600 sanatsever katıldı. 'Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu' kapsamında, Paris Konservatuvarı'nda müzik hayatına başlayan ve uluslararası eleştirmenler tarafından 'sıra dışı Chopin icracısı' olarak nitelendirilen Onay, konserinde şef Nathalie Marin yönetimindeki MDOB orkestrasıyla birlikte Camille Saint-Saens'in 2'nci Piyano Konçertosu, Antonin Dvorak'ın Slovak Dansları ve Johannes Brahms'ın Macar Dansları eserlerini çaldı. 3 KEZ BİS YAPTI Konser sonunda sahneden ayrılan Gülsin Onay, salonu dolduran yüzlerce sanatseverin kendisini uzun süre alkışlaması üzerine 3 kez piyanosunun başına yeniden döndü. Daha sonra ise fuayeye çıkararak, hayranlarıyla bir araya gelen Onay, sanatseverlerle fotoğraf çektirip, son albümünü imzaladı. Hayranlarından yoğun ilgi gören Onay, Mersin seyircisi karşısında her zaman heyecanlandığını dile getirerek, kente gelmekten keyif aldığını söyledi.

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