(Görüntülü Haber) Fikri Işık: Avrupa'da 28 ülke istihdamının 2 katını Türkiye tek başına üretti (2)

KİTAP FUARINI GEZDİ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nı gezdi. Işık, fuar girişinde çocuklarla birlikte kitap kapmaca oynadı. Işık'ın elinde tuttuğu kitabı çocuklar kapmaya çalıştı. Yayınevlerinin olduğu bölümü ziyaret eden Işık, ilgisini çeken kitapları satın aldı. Babasıyla birlikte Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret eden bir kız çocuğuna ise çocuk kitapları hediye etti. 'Kocaeli Kitap Fuarı'nın her sene daha fazla ilgiyle, daha fazla beğeniyle icra edilen bir kitap fuarı olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Biz de fırsatı ancak bugün bulabildik. Fevkalade geniş katılımlı bir fuar ve özellikle de sordum arkadaşlara memnun musunuz diye, ilgiden memnunlar. Kocaeli'nin kitap okuma alışkanlığı yüksek. Bundan dolayı da kitap evleri, yayın evleri memnunlar. İnşallah her sene daha da artar. Ziyaretçi ve okuyucu sayısıyla bu kitap fuarı bir Türkiye markası olacak. Tabi Kocaeli'nin birçok alanda örnek oluşturan, model olan bir belediyecilik anlayışı var ki kültür hizmeti de belediyenin aslında vazgeçemeyeceği hizmetlerden bir tanesi" dedi.