ESKİŞEHİR, () - ÜNLÜ piyanist ve bestekar Fazıl Say, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile birlikte sahneye çıktı. Fazıl Say ile İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Konseri CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi izledi. Şef Ramazan Albayrak yönetimindeki İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, piyanist Fazıl Say'la birlikte çeşitli parçaları seslendirdi. Çocuk orkestrası ile Fazıl Say, izleyenler tarafından alkışlandı. Konserde 'Ağır Zeybek', 'Masal', 'Bağlamacı', 'Rüya', 'Kocaman Bebek', 'Ninni', 'Ege Şarkısı', 'Kırda Oyun', 'Kumru', 'İstanbul'da Kış Sabahı' ve 'Ses' adlı parçalar seslendirildi. Bu arada konser organizasyon yönetimi, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' çerçevesinde, Fazıl Say sahneye çıktıktan sonra basın mensuplarına sadece 1 dakikalık çekim süresi izni verdi.
(Görüntülü Haber) Fazıl Say, Çocuk Senfoni Orkestrası ile konser verdi
ESKİŞEHİR, () - ÜNLÜ piyanist ve bestekar Fazıl Say, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile birlikte sahneye çıktı. Fazıl Say ile İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri Büyükşehir...
20 Mayıs 2017 Cumartesi 23:59
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