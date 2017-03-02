(Görüntülü Haber) Dünyaca ünlü müzikal West Side Story, İstanbul'da ilk kez sahnelendi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - BROADWAY tarihinin en önemli müzikallerinden West Side Story (Batı Yakası'nın Hikayesi), dün ilk kez İstanbul'daki izleyiciyle buluştu. Müzikal, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 18 Mart'a kadar toplamda 21 kez sahnelenecek. 1950'lerin sonunda, New York sokaklarında yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öyküsünü anlatan, ilk kez sahnelendiği 1957 yılından bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve Juliet'in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan, müzikal tarihin kült eserlerinden West Side Story, dün ilk kez İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. 60. yılını kutlayan müzikal, 18 Mart tarihine kadar aynı mekanda toplam 21 performansla sergilenecek. Renkli koreografisi, muhteşem sahne şovu ve unutulmayan müzikleriyle geçtiğimiz 60 yıla damgasını vuran West Side Story, Arthur Laurents'ın kitabından uyarlanarak Jerome Robbins'in Tony Ödülü kazanan usta koreografisi ve Leonard Bernstein'in bestelediği, Stephen Sondheim'ın sözlerini yazdığı müzikleri ile bir klasik olarak tarihe adını yazdırdı. MÜZİKAL, BU YIL 60. YAŞINI KUTLUYOR 1957’de yapılan Broadway prömiyeriyle hem müzikleri, hem de danslarıyla müzikal türünü yeniden tanımlayan West Side Story, 10 Oscar kazanan film versiyonuyla da milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı. 60. yılını kutlayan West Side Story, müzik ile dansın hikayeyi ve karakterleri yönlendirme şeklinden ötürü alışılmış müzikallerin kalıbına girmedi. Bu sebeple kendi döneminde riskli bir fikir olarak görüldü. Şovun ilk destekçilerinden, önemli tiyatro yapımcısı ve yönetmeni Cheryl Crawford, şovun, Broadway’in komedi ve alışılmış müzikal unsurlarından çok azına sahip olduğunu söyleyerek desteğini çekmişti. West Side Story’nin orijinal yapımcısı da, ciddi konuları ele almanın bir Broadway müzikali için çok riskli olduğunu düşündüğü için şov yolun yarısındayken gösteri için finansman bulmaktan vazgeçti. Başka bir yapımcının ise, Broadway tarihinin en başarılı müzikallerinden biri olacağına dair inancı, West Side Story’nin milyonlarca insana ulaşmasına olanak sağladı. HİKAYE ASLINDA “DOĞU YAKASI HİKAYESİ” OLARAK ADLANDIRILACAKTI... Koreograf ve yönetmen Jerome Robbins’in yarattığı şovun Romeo & Juliet’ten esinlenen konsepti, aslında New York’un Güney Doğu yakasında, rakip İrlandalı ve Yahudi çetelerle ilgili olacaktı. Ancak gerçek hayatta Los Angeles’ta Meksika çeteleri arasındaki bölge savaşlarını gören Robbins ve ekip arkadaşları, şehrin Polonya asıllı Amerikalı "Jetler" ve Porto Rikolu "Köpekbalıkları"nın savaştığı hikayeye yoğunlaştı. Böylece "Batı Yakası’nın Hikayesi" doğdu. MÜZİKLERİ, MICHAEL JACKSON'IN THRILLER ALBÜMÜNDEN DAHA UZUN SÜRE LİSTE BAŞI KALDI West Side Story ile Robbins özel koreografi ödülü alırken, Bernstein ve söz yazarı Stephen Sondheim tarafından hazırlanan soundtrack ise Billboard’un listelerinde 54 hafta boyunca liste başı olarak kaldı. Bu sürenin, Michael Jackson’un dünyaca ünlü Thriller albümünden de fazla olması dikkati çekiyor. JAMES DEAN, TOY ROLÜNÜ OYNAYACAKTI Hikayenin yazarı Arthur Laurents, West Side Story’nin başrolü Tony’yi oynayacak kişinin James Dean’in olmasını istemişti. Ancak, müzikal hayata geçirilemeden, 1955 yılında James Dean hayatını kaybetti.