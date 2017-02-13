(Görüntülü Haber)Dr. Canan Dağdeviren kendi gözünden Prof. Dr. Erdal İnönü’yü anlattı

BU yıl onuncu kez düzenlenen Erdal İnönü Günü, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ve Sevinç-Erdal İnönü Vakfı ortaklığıyla gerçekleşti. İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde yapılan etkinliğin konuşmacısı Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı ve Harvard Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Dr. Canan Dağdeviren oldu. İKÜ Kurucu Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan Toker, Kültür ve Sanat Platformu’ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, CHP İstanbul Eski İl Başkanı Murat Karayalçın ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yer aldığı etkinliğe çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve öğrenci de katıldı. Çellist Sedef Erçetin’in mini konseriyle başlayan etkinlik, Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel’in konuşmasıyla devam etti. Sahneyi son olarak “Hep ‘Sevinç’liydi Erdal Hoca” başlıklı konuşmasıyla Dr. Canan Dağdeviren aldı. “ERDAL İNÖNÜ İKİ DAKİKALIK KONUŞMASIYLA HAYATIMI ETKİLEDİ” Etkinlik öncesi mikrofonlarımıza konuşan Dr. Canan Dağdeviren, “Erdal İnönü iki dakikalık konuşmasıyla hayatımı derinden etkileyen insanlardan biri oldu. Kocaeli’de bir kitap fuarında “Anılar ve Düşünceler” isimli kitabını benim adıma imzalamıştı ve kararsız olduğum bir anda fizik okumamı önermişti. O nedenle benim için çok önemli bir insan ve böyle bir günde konuşmacı olarak yer aldığım için çok mutluyum” dedi. “YAPTIĞIM ÇALIŞMALAR ÜLKEMİ GURURLA TEMSİL ETMEMİ SAĞLADI” Yaptığı çalışmalardan da söz eden Dağdeviren, “Esnek ve vücutla uyumlu çekilebilir elektronik aletler yapıyorum. Mühendislik ve tıp bilimi arasında bir ara yüz görevi gören bu aletler vücuttaki tüm değişiklikleri sürekli bir şekilde hastalara ve doktorlara iletebiliyor. Bu tür çalışmalar hem yurt dışında hem de Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Bu benim kişisel başarımın yanı sıra ülkemi de gururla temsil etmemi sağladı. O yüzden oldukça mutluyum” diye konuştu. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, üniversitenin katkılarından oldukça memnun olduklarını ve devamlı destek gördüklerini ifade etti. “Erdal’ı anma etkinliklerinin böyle devam etmesini diliyorum” diyen Sevinç İnönü, bu tür etkinliklerin gençlerin bilimle uğraşmalarına katkı sağladığını söyledi. “BU BİR VEFA BORCU” İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ise 10 yıldır yapılan anma toplantılarının kendileri için bir vefa borcu olduğunu belirtti. “Erdal İnönü’nün Türk bilim hayatına sağladığı katkılar düşünülürse bizim yaptığımız onun yanında küçük bir jest olarak kalır” diyen Güzel sözlerine şöyle devam etti: “21 Şubat 2007 tarihinde bizden fahri doktora aldığı için artık Erdal İnönü hocamızı biz kendi mensubumuz olarak sayıyoruz ve 10 yıldır da bu anma törenlerine devam ediyoruz. ”