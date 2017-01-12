(Görüntülü Haber) Derviş Zaim: Seyircinin izleyebileceği filmler çekmeliyiz

BURSA'nın merkez Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide sinema tutkunları ile buluşan yönetmen Derviş Zaim, 'Özellikle son 15 senedir ortaya çıkan filmlerde seyirciyi gözetmek gibi bir kaygı göz önüne alınmadı. Böyle olunca seyirci gitti. Seyircinin de başını ortasını sonunu izleyebileceği filmler yapmamız gerekiyor dedi. Nilüfer Belediyesi, Türk sinemasına önemli eserler kazandıran, çok sayıda ulusal ve uluslararası başarıya imza atan yönetmen, senarist Derviş Zaim?i Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi'nde ağırladı. Sinema tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, Derviş Zaim'in yazıp yönettiği, başrollerini Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit ve Gizem Akman'ın üstlendiği Rüya isimli filminin gösterimi ile başladı. Yapılan gösterimin ardından filmin yönetmen ve senaristi Derviş Zaim, sanat severlerle bir araya geldi. 2016 yılında vizyona giren Rüya filminde Yedi Uyuyanlar Menkıbesi'nden esinlendiğini kaydeden Zaim, sinemada ve sanatın farklı dallarında insanlığın mitler ve menkıbeler tarihiyle bir anlamda konuşabiliyor olması gerektiğini söyledi. Derviş Zaim, 'Nuh'un Gemisi'nde tufandan sonra güvercinin getirdiği buğdayla birlikte ilk yapılan yiyecek aşuredir. Aşurenin içerisinde birbiriyle ilgisiz bir çok şey bir araya gelir ve tek tek onları aşan bir şeye dönüşür. Aynen bu filmdeki paralel evrenler yapısına benzeyen şeye dönüşmesi gibi. Felsefede ve psikolojide buna 'Gestalt' diyorlar. Aslında sinemada yapmış olduğumuz şey de böyle bir 'Gestalt'ı oluşturma çabasıdır. Bu filmde de karakterler tek tek bir araya getirildikleri zaman o çoğulluktan, o karmaşadan ortaya çıkacak şey o 'Gestalt'ı oluşturmak. Bunu yaparken de mitolojilerden ve menkıbelerden hareket etmek gibi bir niyetim var. Çünkü ruhsal olarak çöle dönüşmüş bugünümüzü anlamlandırmak için mitlere ve menkıbelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum dedi. Sinemada seyir alışkanlıklarının değiştiğini de kaydeden Derviş Zaim, son 15 yıldır alternatif ya da bağımsız olarak adlandırılan sinemanın seyirciyle problematik ilişki kurduğunun belirtti. Zaim, 'Seyir alışkanlıkları değişti. Türk sinemasının özellikle alternatif ya da bağımsız adına ne derseniz deyin bunlar problemli isimlerdir, seyirciyle kurdukları ilişkiyi sorgulamamız lazım. Özellikle son 15 senedir ortaya çıkan filmler seyirciyi gözetmek gibi bir kaygıyı çok göz önüne almadılar ve böyle olunca seyirci gitti. Giden bir seyirciyi geri getirmek kolay değildir. Yine söyleyeceklerini söyleyebilirler miydi' Söyleyebilirlerdi. Ama seyirciyi bu kadar ürkütmeden, kaçırmadan bunun yollarını bulmak zorundaydık. Bu da bir yönetmenle olacak bir şey değildi. Bir iki yönetmen buna dikkat etmiş olabilir ama genel olarak yönetmenlerimiz seyirciyle daha problematik ilişki kurdular ve bu da seyirciyi ürküttü gitti. Bu seyirci kolay kolay gelmez. Kendi adıma konuşmak gerekirse seyirciyi her zaman önemsemek gerekiyor. Çünkü ben ve ailemin izleyeceği bir film çekmiyoruz. Seyircinin de başını ortasını sonunu izleyebileceği filmler yapmamız gerekiyor. Belki Rüya filmi izlenmesi anlamında seyirciye en çok problem çıkaran filmim. Yapıyla en fazla oynadığım filmim ama genel olarak söylemek gerekirse seyircinin bir filmden zevk almasını ve oradan hoşnut çıkmasını sağlamak gerekiyor şeklinde konuştu. Konak Kültürevi'nde düzenlenen söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Göz, Derviş Zaim?e Başkan Bozbey'in selamını ileterek teşekkür etti.