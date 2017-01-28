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(Görüntülü Haber) Deniz Türkali, okurları ile buluştu

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'e gelen oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu. Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki D&R'da gerçekleşen imza günü...

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'e gelen oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu. Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki D&R'da gerçekleşen imza günü etkinliği kitapseverlerden büyük ilgi gördü. Hayatından kesitlerin yanı sıra yaklaşık 100'e yakın yemek tarifinin bulunduğu 'Hayatımın yemekleri' kitabını imzalayan Deniz Türkali, okuyucularla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kitapla farklı bir çalışmaya imza attığını belirten Türkali, "Kitapta yemek tarihleri var ama en önemlisi anılarım da var. Kitabı okuyanlar çok eğleniyorlar. Tarifleri basit ama gerçekten çok lezzetli yemekleri kaleme aldım. O yemeklerin aynı zamanda hikayeleri var. O hikayelerde benim hayatımla ilgili. Yemeğin tarihçesi ile ilgili değil, benim hayatıma nasıl girdiği bilgiler var. Biraz komik, biraz eğlenceli, insanlar içinde karanlıkta bir nefes payı gibi" dedi. Okuyucunun ilgisinin kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Türkali, "Mersin biliyorsunuz Atıf Yılmaz'ın kentidir. Dolayısıyla her seferinde yüreğim pıt pıt ediyor. Mersin ve Mersinliler benim ikinci şehrim oldu" diye konuştu.

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