(Görüntülü Haber) Cam ve bronz sanatını bir araya getiren "Gl'onze" sergisi açıldı

SANATA destek vermek amacıyla Denizbank bünyesinde kurulan Galeri Deniz, ilk kez misafir sanatçılara kapılarını açtı. Heykeltıraş Ayşen Savcı'nın cam eserleri ile İSD Art sanatçılarının bronz heykellerinin yer aldığı "Gl'onze" sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışına iş, sanat ve medya dünyasından birçok isimin katıldığı sergi üç hafta boyunca açık olacak. Yüzden fazla eserin yer aldığı sergide Ayşen Savcı'nın cam eserleri ile İSD Art'ın 14 sanatçısının bronz heykelleri yer alıyor. Bir heykel stüdyosu olan İSD Art'ın kurucusu Ayşin İşeri, Denizbank'ın 20'nci yılını bu sergiyle kutladıklarını belirterek, "Cam sanatçısı Ayşen Savcı'nın 46 eseri var. Bizim de 77 tane bronz eserimiz var. Onun dışında Denizbank koleksiyonun da eserleri var. Toplamda yüzden fazla eseri barındıran bir sergi. Sergiyle 'sanata devam' mesajı veriyoruz. Çünkü sanatsız kalan bir toplumun ana damarlarından biri kopmuş demektir" dedi. "ESERLERİMİZİN BEĞENİLMESİ MOTİVASYONUMUZU ARTTIRIYOR" Sergide 20 eseri bulunan İSD Art sanatçısı Nilüfer Şatana, "İSD Art olarak Türk kadınının neler yapabileceğini göstermek istedik. Yurt içi ve dışında pek çok sergiye katıldık. Ürettiğimiz eseleri biz çok beğeniyoruz, bütün sanatseverlerin de beğeneceğine eminiz. Daha önce bir sanat izleyicisiydim. Eğitimim bu yönde değil ama aktif iş hayatından sonra böyle bir şey yapabilir miyim diye düşündüm ve başladım. Yaklaşık 4-5 senedir bu işle ilgileniyorum ve çok keyif alıyorum. Katıldığımız sergilerden aldığımız tepkiler çok olumluydu. Ürettiğiniz eserlerin beğenilmesi bizi motive ediyor" diye konuştu. "SANATA HEP 'EVET' DEDİK" Glonz'un Galeri Deniz'in halka açık olarak yaptığı ve dışarıdan sanatçıların dahil olduğu ilk sergisi olduğunu dile getiren Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise sanata her zaman 'evet' dediklerini söyledi. "Cumhuriyetimizin aydınlık yüzlerini, bu güzel eserleri halkımızın beğenisine sunmak bize gurur veriyor" diyen Ateş, bu işlerin çoğalmasını istediklerini ve yalnızca resim ve heykel değil opera, bale gibi sanatla ilgili her alana destek verdiklerini dile getirdi. Sergiyi görmek isteyen sanatseverler Denizbank Genel Müdürlük binasında yer alan Galeri Deniz'i ziyaret edebilir.