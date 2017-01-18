(Görüntülü Haber) 'Çalgı Çengi İkimiz' ekibi Mersin'de

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla biraraya geldi. Forum Alışveriş Merkezi içerisindeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taş ve Burak Satıbol, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu. Büyük bir kalabalığın ilgisi ile karşılaşan oyuncular hayranları ile sohbet edip sorularını yanıtladı. Özellikle Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i görmek isteyenler, alışveriş merkezinin merdivenleri ve teras katlarını doldurdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen gençler, Kural ve Cemcir'den 'Sie Liegt In Meinen Armen' şarkısı söylemesini istedi. Gençleri kırmayan ikili şarkıyı söyleyerek hayranlarından alkış aldı. Yoğun kalabalık karşısında mutlu olduğunu dile getiren Cemcir, "Galamızdan sonra Berlin'deydik. Avrupa'yı gezdik, Stuttgart, Frankfurt, Viyana, Bochum. Şu ana kadarki en kalabalık yerdeyiz. Bir Antalya kalabalıktı bir de Mersin. Avrupa'yı gezdik böyle kalabalık görmedik" dedi. Sinema katında basınla buluşan oyunculardan Ahmet Kural, "Hava çok güzel, tam sinema havası. Kalabalığı görünce çok mutlu olduk. Gerçekten aşırı bir ilgi vardı. Bu kadar kalabalığı görmedik başka yerde" diye konuştu. Murat Cemcir'in "Bu kadar kalabalığı sünnet düğünümde görmüştüm" demesi üzerine Ahmet Kural, "O kadar insan geldi mi senin sünnet düğününe? Tabi belediyenin toplu sünnet töreni olunca, Niksar Belediyesi'nin, bu kadar kalabalık olmuştur" diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu. 'Damat olmayı düşünmüyor musunuz' sorusu üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Kural, "Düşünüyoruz tabi biz de insanız sonuçta ama nasip olmuyor. Nasip, istiyorum ama olmuyor" diye konuştu. Oyuncular, daha sonra hayranları ile birlikte filmi izledi.