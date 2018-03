(Görüntülü Haber) 'Bomonti Kendine Has Sergisi' açıldı

İSTANBUL, () - İstanbul’un en köklü yerleşkelerinden biri olan ve sahip olduğu zengin tarihi mirasla şehrin önemli semtlerinden Bomonti, küratörlüğünü Burçak Madran’ın yaptığı 'Kendine Has Sergi' adıyla Deniz Müzesi’nde açıldı. Bomonti’nin geçmişten bugüne şehir yaşamına ve sosyal hayata kattığı tüm detayların güçlü bir kurgu ve titiz bir çalışmayla sergiye dönüştüğü bir semte adını veren fabrika Bomonti’nin Kendine Has Sergisi13 Mart-12 Nisan tarihlerinde Deniz Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinden Mert Sandalcı’nın yıllarca topladığı değerli parçalardan oluşan sergi, Bomonti’de kurulan fabrikanın, Bomonti’nin sosyal hayatının şekillenmesine nasıl katkı sağladığını izleyiciye sunuyor. "SERGİ İSTANBUL'DAN YAYILAN KÜLTÜRÜN SOSYAL TARİHİYLE İLGİLİ" Serginin açılışında konuşan Madran, sosyal tarihe ilişkin bir sergi hazırladıklarını söyledi. Özellikle Bomonti ve Feriköy semtlerine odaklanılan bir sergi olduğunu belirten Madran, "İstanbul'un sosyal tarihi ve sadece İstanbul'un değil, İstanbul'dan yayılan kültürün sosyal tarihiyle ilgili bir sergi. Özellikle Bomonti ve Feriköy semtlerine odaklandığımız bir sergi. 20'nci yüzyıla girmeden 19'uncu yüzyılın sonlarında tam anlamıyla oralar daha dutlukken sanayi bölgesi Bomonti Feriköy'e doğru gelişmeye başlamış. Feriköy'de ilk kurulan fabrika Bomonti Fabrikası" dedi. BİR SEMTE ADINI VEREN FABRİKA Sergide 19'uncu yüzyılın sonu 20'nci yüzyılın başına odaklandıklarını dile getiren Madran, "Kurulan sanayi tesislerin, ürünlerin bölgeyi nasıl şekillendirdiğini, aynı zamanda sosyal ürünler oldukları içinde bölgeyi nasıl bir sosyal çekim mekanı haline getirdiklerini anlatmak istedik. Fabrika zaten Bomonti kardeşlerden adını almışve üretime başlamış. Daha sonra fabrikanın adı o kadar benimsenmiş ki mahalleyi hala Bomonti olarak biliyoruz" diye konuştu. BOMONTİ BAHÇELERİ Fabrikanın yanına kurulan Bomonti Bahçeleri'nin mahallenin çehresini değiştirdiğini belirten Madran, "O dönemde sadece fabrikayken yüzyılın sonuna doğru fabrikaya bahçe eklenmiş. Bu bahçenin çok popüler olması özellikle hafta sonları çok sık ziyaret edilmesi aslında mahallenin de çehresini değiştirmiş, sonraki yıllarda 1940'lı yıllara kadar Bomonti fabrikası üretime devam ediyor. Bu bahçe, fabrika ve hafta sonu mesiresi o kadar popüler olmuş ki Türkiye'nin başka yerlerine de aynı isimlerle yayılmış" ifadelerini kullandı. SERGİDE NELER VAR? Sergiye gelenlere İstanbul'un bir döneminin sosyal yaşantısına ilişkin bazı anı ve hatıraları hatırlatmak istediklerini söyleyen Madran, "Bununla ilgili sözlü, edebi tanıklıkları topladık, elimizde bol miktarda dönemi anlatan siyah beyaz fotoğraf, birçok belge ve fabrikaya ait çeşitli ürünler var. Bunlarla birlikte hem semtin dönüşümünü anlatmaya ve semtin İstanbulluların eski hatıralarında kalan imajını tazelemeye çalıştık hem de bu imajın Türkiye'ye yayıldığı ve yankı bulduğu yerlerdeki başka belgeleri de gösteriyor olmak istedik" dedi. "SERGİLENEN KOLEKSİYON MERT SANDALCI TARAFINDAN TOPLANDI" Sergilenen koleksiyonun Mert Sandalcı tarafından toplandığını ifade eden Madran, "Koleksiyon, teker teker müzayedelerden alınarak, sahaflar gezilerek, insanların kişisel yakınlarıyla irtibat kurulup onları bir araya getirerek toplandı. 2009 yılında Mert Bey bu koleksiyonun sadece kendisine ait olmasından vazgeçti. Bunun kurumsallaşmasını istedi ve tüm malzemeler Anadolu Efes tarafından satın alındı.O dönemden beri biz farklı sergilerle, mecralarla onun toplamış olduğu çok değerli bilgi hazinesini ve görselliği paylaşmaya çalıştık" diye konuştu. Deniz Müzesi’ndeki “Kendine Has Sergi” 12 Nisan’a kadar ücretsiz izlenebilecek.