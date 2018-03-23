(Görüntülü Haber) Bodrum Şehir Tiyatrosu 27 Mart'ta perdesini açıyor

BODRUM Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi'nin girişimleri ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle kurulan 'Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu' düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Tiyatrocu Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er gibi isimlerin de aralarında bulunduğu, genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Akşen'in yaptığı tiyatro grubunun ilk oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sahneleyeceği bildirildi.Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi'nin girişimleri ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun tanıtımı için Herodot Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, tiyatro oyuncuları Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi sorumlusu Rezzan Şebin, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Mehmet Kocair katıldı.Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, sanatta Muhsin Ertuğrul'un, laiklikte Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu izleyeceklerini söyledi. Akşen, "Bugün Bodrum'da sanat adına tarih yazılıyor ve bugün sanatçılar olarak biz çok mutluyuz, gururluyuz. Çünkü Bodrum'da artık Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurumsal kimliği ile faaliyet gösteriyor. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde ilk oyununu sanatsever Bodrum halkına sunacak. Çok kısa sürede bir tiyatronun kurulması, kadrosunun faaliyete geçmesi, oyunun seçilmesi, provaların başlaması ve oyunun sahneleniyor olması, gerçekten ancak sanatçının hayal edip yapabileceği bir şey. Bu çok zor ama çok heyecanlı, çok gurur verici bir şey. Bunun için bu tarihi yazarken sevgili Belediye Başkanımıza tüm sanatseverler, tüm oyuncularımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçek, Türkiye'nin bu koşullar altında, içinde bulunduğu koşulda sanata 'evet' demesi ve bir şehir tiyatrosu kurmak. Büyük bir olay ve bu olayı başardı bence. Bodrum'un sanat tarihine altın harflerle yazılacak sevgili Başkanımız Mehmet Kocadon. Bunları söylerken bir şeyi unutmamak gerekiyor, şehir tiyatrosu kuruyorsanız Darülbedayi'yi, Türk Tiyatrosu'na altın harflerle ismini yazdırmış o değerli ustayı, Muhsin Ertuğrul'u unutmamak gerekiyor. Biz zaten bu bilinçle, bu disiplinle ondan aldığımız sanat terbiyesi ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.'BİR ŞEHİR TİYATROSUNUN İHTİYAÇ OLDUĞU KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKTI'Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, sanat ve sanatçının bu toplumdaki kıymetini çok iyi bildiğini belirterek, "Özellikle onların birleştirici gücüne, barışı temsil ettiğine inanan bir yöneticiyim. Hep yanlarında oldum olmaya da devam ediyorum. Biz Bodrum'umuzda yıllarca hem ulusal hem uluslararası bir çok sanat ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Fakat hep kendimizde bir eksiklik hissediyorduk. Bunları yaparken özellikle kendimizdeki eksikliğin ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Ve ben ilk defa Türkiye genelinde Kent Konseyimizde Kültür ve Sanat Meclisimizi oluşturdum. Bu meclisin yapmış olduğu çalışmalarda bir şehir tiyatrosunun ihtiyaç olduğu kendiliğinden ortaya atıldı, kendiliğinden gelişti ve bu günlere geldik. Tabii ki meclisimizin de aldığı kararla, bugün sanatçı kardeşlerimin de desteğiyle ilk oyunumuzu 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneleyeceğiz. Bu, bizim için gerçekten çok önemli çok anlam taşıyan bir şey. Ayrıca, 27 Mart'taki oyunumuz, değerli sanatçımız merhum Alev Tekoğul ve değerli Belediye Başkan Yardımcım merhum İsmail Altındağ anısına sahnelenecek" diye konuştu.Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk oyunu Oktay Arayıcı'nın yazdığı 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünya'sı' 27 Mart Salı günü saat 20.00'de Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Hüseyin Akşen'in yönettiği oyunda, Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er, Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Sertaç Aydın ve Hüseyin Akşen sahne alacak.