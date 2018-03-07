Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) BODRUM'DA CAZ RÜZGARI

( Haber Hülya ELTEŞ- Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen 'Bodrum'da Avusturya Günleri' kapsamında 'First Gig Never Happened' grubu caz müzik konseri verdi....

( Haber Hülya ELTEŞ- Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), ()MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen 'Bodrum'da Avusturya Günleri' kapsamında 'First Gig Never Happened' grubu caz müzik konseri verdi. Konseri izleyenler, keyifli bir gece yaşadı. Bodrum Ticaret Odası ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen 'Bodrum'da Avusturya Günleri' etkinliği kapsamında, Avusturyalı 'First Gig Never Happened' caz müzik konseri düzenlendi. Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde; Lisa Hofmaninger ile Judith Schwarz ve onlara piyanoda eşlik eden ortakları Alexander Fitzthum gece boyunca Charles Mingus, Thelonious Sphere Monk ve Alexander Fitzthum gibi sanatçıların eserlerini seslendirerek izleyicileri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı. Etkinlik koordinatörü Baki Bilgili, Avusturya günlerini iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenliyoruz. Hem Türkiye'de hem de Avusturya'da yapıyoruz. Yabancı ve yerel halkın ilgisi oluyor. Giderek de bu ilgi artıyor. İnsanların bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var dedi. First Gig Never Happened Grubu'nun bateristi Judith Schwarz da ilk kez geldikleri Bodrum'u çok sevdiklerini söyleyerek, bu tür etkinlikleri kültürel etkileşim açısından çok önemsediklerini belirtti. Yaklaşık 2 saat süren konserde izleyiciler, oldukça güzel bir müzik keyfi yaşadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314