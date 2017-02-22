(Görüntülü Haber) Bodrum'da caz festivali heyecanı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'DA, Caz Derneği ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle 7-17 Eylül arasında Uluslararası Bodrum Caz Festivali düzenlenecek. Eylül ayında Bodrum'da yapılması planlanan Uluslararası Bodrum Caz Festivali'nin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıya; Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, Organizasyon sahibi Devrim Erol ve SMK Danışmanlık adına Serkan Ceylan ve basın mensupları katıldı. Bodrum'da sanata, sanatçıya ve sanatseverlere ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Başkan Kocadon, "Önümüzdeki sezonda Bodrum'da sanatla iç içe yaşamanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Özellikle Akdeniz çanağındaki Bodrum niteliğinde olan birçok şehre baktığımızda bu kadar sanatsal etkinliğin en fazla Bodrum'da olduğunu görüyoruz. Şimdi buna bir yenisini daha ekliyoruz. Bodrum dans festivali başlatıyoruz. Bodrum'a bir marka olacak. Bu, dünya turizm liginde oynayan takımımıza bir yıldız daha takmaktır" dedi. Derneğin kuruluşundan bahseden Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ise "Bodrum bizim için çok önemli üç yerden biri. Türkiye'de ve öğrendiklerimizi burada paylaşmak ve bütün Bodrumlularla birlikte bu festivali gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun içinde hem dünya çapındaki sanatçılara hem de yurdumuzda yaşayan çok değerli sanatçıları çalışmalarını sizlerle paylaşmak ve Bodrum'a yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Eylül ayında güçlü bir program ve karşınızda olacağız" dedi. Çok farklı bir içerikle bu festivali hazırladıklarını belirten LEO Organizasyon sahibi Devrim Erol, "Alışılmışın dışında biraz sıra dışı bir çalışmaya kolları sıvadık. Bu sadece sizlerin alışık olduğu ve Bodrum'u yazın sıkça ziyaret eden insanların alışık olduğu bir çalışma olmayacak. Sadece Kale'de, Antik tiyatroda birtakım sanatçıların konserlerine katılmayacaksınız. Bu çalışma aslında bir toplumsal proje. Biz toplumsal bir proje planladık. Bodrum'un meşhur sebze pazarlarında yürüyen orkestralarla karşılaşacaksınız. Meydanlarda gençlerin bir anda ortaya çıkıp, büyük bir aşkla ve şevkle performe ettikleri cazla karşılaşacaksınız. Bazen küçük bir kamyonetin üstünde bazen de bir guletin üzerinde caz ile karşılaşacaksınız. Biz bütün dünyanın izlediği caz akımını yerelleştirmenin peşindeyiz. O nedenle Bodrum'a özgü bir projeyle Bodrum'u uluslararası arenaya çıkartmak. Bu festivali de gerçekten uluslararası festivaller programının içine yerleştirmek istiyoruz" diye konuştu. SMK Danışmanlık adına toplantıya katılan Serkan Ceylan ise festival için neden Eylül ayının tercih edildiğini sorusunu şöyle yanıtladı: "Biliyorsunuz yaz sezonu Bodrum'da organizasyonlarla özellikle Temmuz- Ağustos aylarında çok dolu geçiyor. Fakat kısalan sezon ile birlikte sektöre ve Bodrum'a bir hareketlilik getirmek istiyoruz. Ayrıca eylül ayı aslında Bodrum'un en güzel mevsimi cazda dünyanın en güzel müziği olduğu için en güzel mevsim de en güzel şehirler en güzel müziği bir araya getirmek istiyoruz. Bununla aynı zamanda ilçemizin sezonunu da biraz uzatmak istiyoruz" dedi. Festival programının ilerleyen zamanlarda kesinleşeceği belirtildi.