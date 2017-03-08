(Görüntülü Haber) Bodrum'da 'Avusturya Günleri' caz konseriyle başladı

BODRUM'da Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen 'Bodrum'da Avusturya Günleri' kapsamında, Triple Ace adlı caz grubu konser verdi. Konseri izleyenler, keyifli bir gece yaşadı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle 'Bodrum'da Avusturya Günleri' etkinliğinin bu yıl ikincisi düzenlendi. Etkinlikler, Heredot Kültür Merkezi'nde Triple Ace grubunun, 'Cazın Renkleri' adlı konseriyle başladı. Ücretsiz olarak düzenlenen konseri, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Klaus Wölferi, Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Romana Königsbrun'un da yer aldığı yaklaşık 300 kişi izledi. Klavyede Oliver Kent, kontrbasta Uli Langthaler ve bateride Dusan Novakov'un sahne aldığı grup; 'Faces', 'Very Nice', 'Aphorism' ve 'Fives moons around venüs' gibi eseleri seslendirdi. Bir saat süren konser, sanatseverlerin beğenisini topladı. Bodrum'da Avusturya Günleri kapsamında 15 Mart'ta, saat 13.00'te, Ars Electronica animasyon filmleri, saat 20.00'de 'Tricky Women' Avusturyalı kadın yönetmenler animasyon filmleri gösterimleri yapılacak. Etkinlikler, 21 Mart'ta saat 20.30'da gerçekleşecek Cobario Dünya Müziği Konseri ile sona erecek.