(Görüntülü Haber) Bergama'da 'Şahane Düğün' kapalı gişe oynandı

Oben ULU / BERGAMA (İzmir), () İZMİR'in Bergama İlçesi'ndeki Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) sahne alan İzmir Devlet Tiyatrosu, 'Şahane Düğün' adlı oyunu kapalı gişe oynadı.İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından bu sezon 5'inci prömiyer oyunu olarak sahnelenen 'Şahane Düğün', Bergama'da tiyatro severler ile buluştu. Günler öncesinden biletleri satılan oyun için salonda boş yer kalmadı. İngiliz sanatçı Robin Hawton tarafından kaleme alınan, Özcan Özer'in Türkçe'ye çevirdiği ve 'doğru insanı bulma' esprisi üzerine kurulu romantik komediyi, usta yönetmen Metin Oyman yönetti. Bergamalıların kahkahalarını tutamadığı bir dizi komik olayın ustaca kurgulandığı oyunun dekor tasarımı Suar Seylan, kostüm tasarımı Yıldız İpekoğlu, ışık tasarımı Zeki Kayar tarafından yapıldı. Oyun, Işın Karakan, Serkan Kunter, Mustafa Şen, Ceylan Gölçek, Güldeniz Türküstün ve Berfu Yargücü Kalay tarafından oynandı. 2 AYDA 11 OYUN 7000 SEYİRCİ Bergama Kültür Merkezi BerKM'de İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Şahane Düğün' adlı oyunuyla birlikte Kasım ayından bu yana 11 Tiyatro oyunu, 20 seans halinde sergilendi. Sergilenen oyunları 7000 tiyatro sever izledi.