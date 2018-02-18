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(Görüntülü Haber) Badem Çiçeği Festivali, fotoğraf yarışması ödül töreni ile sona erdi

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, fotoğraf yarışması ödül töreni ile son buldu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni öncesi, gitarist Yunus Emre Yalçınkaya ve klarnette Özgür...

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, fotoğraf yarışması ödül töreni ile son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni öncesi, gitarist Yunus Emre Yalçınkaya ve klarnette Özgür Pazarlı ikilisi, enstrümantal müzik konseri verdi. Alanı dolduran onlarca müziksever, ikilinin Ege yöresi ezgileri ile keyifli anlar yaşadı. Festivalin son etkinliği ise fotoğraf yarışması ödül töreni oldu. Datça'da 10-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Badem Çiçeği' konulu fotoğraf yarışmasında, 45 katılımcının 180 eseri jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucu, Marmaris Devlet Hastanesi'nde görevli psikolog Gözde Bahar Kars'ın fotoğrafı birinciliğe değer bulundu. İkinciliği Datça'dan öğretmen Nilay Misdede'nin eseri, üçüncülüğü ise yine Datça'dan emekli gazeteci Tülay Şakraker'in fotoğrafı kazandı. Datça Belediyesi tarafından birinci gelen eserin sahibine 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL ödül verildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ödül töreninde yaptığı konuşmada, Datça'nın badem çiçekleri ile güzel olduğunu diye getirip, "Ancak bu güzellikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirmek daha da güzel. Bu yarışmaya katılarak, Datça'nın güzelliklerini fotoğraflayan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi.

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