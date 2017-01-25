(Görüntülü Haber) Anadolu Adliyesi'nde "Kuşbakışı Muğla " sergisi

Arzu KAYA/İSTANBUL,() Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda "Kuşbakışı Muğla" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Muğla Valisi Amir de katıldı. Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda "Kuşbakışı Muğla" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılışı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Muğla Valisi Amir Çiçek ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. MUĞLA'NIN GÜZELLİKLERİNİ ANLATTI Açılışta konuşma yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Kuşbakışı Muğla" fotoğraf sergisine katılanlara teşekkürlerini sunarak, Muğla'nın güzelliklerini anlattı. Terör olaylarına da değinen Başsavcı Tosun, "Son dönemde ülkemizde yaşanan büyük terör olaylarını şiddetle kınayarak başta devletimizin kurucusu büyük önder Atatürk olmak üzere bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, yine bu vatan için şehit olmayı göze alıp mücadele ederken yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi. "FOTOĞRAFLARLA GÖZÜMÜZÜN GÖRDÜĞÜ KADAR..." Muğla Valisi Amir Çiçek de Muğla'nın güzellikleri hakkında konuşarak, "Fotoğraflarla ancak gözümüzün gördüğü kadarıyla olan güzelliğini görebileceğiz. Ama en önemli güzelliği Muğla'da tatil yaparak hatta Muğla'da hayatı devam ettirerek görebiliriz" şeklinde konuştu. "MUĞLA'YA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAK ZORUNDAYIZ" Sergiye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bugün Muğla'yı kuşbakışı 15 dakika ziyaret etmiş olacağız. Ama sayın Valimden açık çek aldık, her birimiz fazla değil 15 milyonuz, Muğla'da bir haftalık tatil hakkı kazandık" dedi. Muğla'nın Türkiye'nin ortak değeri olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Dolayısıyla hepimiz Muğla'ya ihtimam göstermek, gözümüz gibi bakmak zorundayız. Bugün burada da bir nebze olsun bunu ifade etmeye geldik" diye konuştu. SERGİ 3 ŞUBAT'A KADAR AÇIK Sergide yapılan açılış konuşmalarının ardından eserlerin sahibi fotoğraf sanatçısı Abdullah Kırbaş, İstanbul Valisi Şahin, Muğla Valisi Çiçek ve Başsavcı Tosun'a sergiyi gezdirerek fotoğraflarını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği'nin destek olduğu sergi, adliyenin E Blok Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda 3 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.