(Görüntülü Haber) Alt tarafı kabak ama üst tarafı sanat

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Ahmet Baktimur, su kabaklarından adeta bir sanat eseri yapıyor. Su kabaklarından yaptığı lamba ve çantalar, beğenilen Baktimur, "Yerli müşterilerimiz 'alt tarafı kabak' diyorlar. Oysa üst tarafının sanat olduğunu unutuyorlar. Tek bir kabak üzerinde bir günden fazla çalıştığım oluyor" dedi. Datça'da 21 yıldır elektrik malzemeleri satışı yapan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Baktimur, metal ve benzeri abajurlara ilginin azalması üzerine, tamamen doğal malzemelerle, su kabaklarından lamba ve çantalar yapıyor. Yaklaşık 1 yıl önce Dalaman'dan, Datça'ya gelirken tesadüf eseri yolda bulup yanına aldığı su kabağı üzerinde yaptığı ilk denemeden olumlu sonuç alan Baktimur, daha sonra birbirinden ilginç ürünler ortaya çıkarmaya başladı. Bu sanatla tanıştığı ilk günlerde, üzerinde sadece boncuk ve delik işi yapılan su kabaklarını keserek, çeşitli figürler işleyen Baktimur, farklı bir çalışma biçimi geliştirdi. Kartaldan, yelkenlilere, çiçeklerden, yıldız ve kelebeklere kadar onlarca figürün üzerlerine işlendiği su kabakları, ışıklandırılınca ortaya çıkan yansıma sayesinde herkesin beğenisini kazandı. Su kabaklarından yaptığı ürünlerin özellikle yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Baktimur, "Yaptığım ürünler, Almanya, Macaristan, İngiltere, Fransa ve Japonya'ya bile gitti. Yerli müşterilerimiz 'alt tarafı kabak' diyorlar. Oysa üst tarafının sanat olduğunu unutuyorlar. Tek bir kabak üzerinde bir günden fazla çalıştığım oluyor" dedi. Sukabaklarından yaptığı abajur, okuma lambaları ve çantaların çeşitli boyut ve şekillerde 120 ile 450 TL arasında fiyatla satışa sunduğunu ifade eden Baktimur, "Toplum doğal olanı tercih ediyor. Eski metal abajurlara artık bakan yok. Bu nedenle su kabağı abajurlarda halatı ilk kez ben kullandım. Eskiden metal aksamlar, kablolar kullanılıyordu. Metaller doğallığı bozuyordu. Ben halatın içinden kabloyu geçirdim, daha doğal bir görünüm ortaya çıktı" diye konuştu. Su kabaklarının çok kalıcı bir malzeme olduğunu belirten Baktimur, "Eski yıllarda değişik amaçlı kullanım alanları vardı. Hamam tasları yapıldığı gibi, yüzme amaçlı olarak bile kullanılıyordu. 120 yıldır bozulmadan kalan su kabaklarının olduğunu biliyorum. Günümüzde su kabaklarının aydınlatma ve çeşitli amaçlarla kullanılması sektör haline geldi. Amacına uygun, özel olarak sukabakları üretiliyor. Sukabaklarının pek çok çeşidi bulunuyor. Çift boğum, düz kabak, armut kabak ve gülle kabak gibi çeşitleri var. 'Gülle' olarak tabir edilen kabaklar, çanta yapımında kullanılıyor. Çok az sayıda ve özel olarak üretiliyor. Hatay'dan getirtiyorum" dedi.