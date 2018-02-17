(Görüntülü Haber) Akademinin ilk öğrencilerinden ilk konser

YETENEKLİ çocuklarına ücretsiz sanat eğitimi fırsatı sunan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi ilk konserini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Konsere katılan ünlü oyuncu Bengi Öztürk de piyano çalmayı çok istediğini ancak bu konuda tembel olduğunu söyledi. Yetenek sınavıyla Sanat Akademisi’ne kabul edilen ilk öğrenciler, 3 ay boyunca aldıkları eğitimin ardından akademinin tanıtım etkinliğinde ilk konserlerini verdi. 24’er kişilik sınıflarda 3 yıl boyunca piyano, gitar, keman, perküsyon, çello, flüt ve koro branşlarında eğitim alan öğrenciler, yeteneklerini ve bilgilerini birleştirerek ilk kez gösterme fırsatı buldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ve usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın’ın danışmanlığında eğitim vermeye devam eden Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin tanıtımı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. “ÇOCUKLARIN OLMASI GEREKEN YER SANAT AKADEMİSİ” Konseri izlemeye gelen ünlü oyuncu Bengi Öztürk,”Sanat Akademisi çok verimli bir yer. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz muhteşem bir iş başarmış. Çocukların olması gereken yer burası. Çocukları seyrederken çok duygulandım" dedi. “PİYANO ÇALABİLMEYİ ÇOK İSTERDİM” Başarılı oyuncu Bengi Öztürk,”Ben piyano çalabilmeyi çok isterdim. ama bunun için hiçbir şey yapmadım. Bu konuda biraz tembelim sanırım. Ama çocuklar çok istiyorlar hem de bunun için çaba gösteriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu. “MÜZİK YAPAN İNSANDAN ZARAR GELMEZ” Sanat Akademisi’ndeki sınıfları tek tek gezerek öğrencilerin yeteneklerini izleyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "hiçbir müzik insanı yanlış iş yapmaz. Kendisi dışında, karşısındaki insanları da düşünür. Dolayısıyla o insandan zarar gelmez. Cumhuriyeti kuranlar da, Köy Enstitüleri'yle diğer kurum ve kuruluşlarıyla mutlaka işin içine müziğin girmesini istedi” dedi. Sanat Akademisi’nde öğrencilerin konser gösterilerinin ardından Prof. Cihat Aşkın ve Prof. Cana Gürmen’in keman ve piyano dinletisi de izleyenlerden tam not aldı.