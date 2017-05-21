(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

ANADOLU'nun ilk ve tek caz festivali olma özelliğini taşıyan '17'nci Afyonkarahisar Caz Festival'i, açılış konseriyle başladı. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin bu yılki başlangıç adresi NG Afyon Termal Otel oldu. Dünyanın birçok ülkesinden 50'ye yakın sanatçı ve müzisyenin katıldığı festivalin açılışı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle yapıldı. Festivalin Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Afyonkarahisar'da bir kez daha caz sesini duyurmanın heyecanını yaşadığını kaydederek, festivalin Anadolu'daki tek caz festivali olması açısından da önemli olduğunu söyledi. 20-26 Mayıs tarihleri arasında 50'ye yakın yabancı sanatçı ve müzisyenin katıldığı festivalde Türk sanatçılar da sahne alacak. Sadece konserlerle sınırlı kalmayacak olan festival kapsamında birçok söyleşi gerçekleştirilecek.