(Görüntülü Haber) Abdülhamit Han’ın fotoğraf arşivi ‘Saraydan Bakmak’ belgeseli ile gün yüzüne çıkıyor

İSTANBUL, () - SULTAN II. Abdülhamid Han döneminde oluşturulan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun hikâyesi uzun metraj belgesel filme taşındı. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Saraydan Bakmak” isimli belgesel filmin tanıtımı Yıldız Şale Köşkü’nde yapıldı. Film, öğrencisinden akademisyenine kadar izleyen herkesten tam not aldı. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle tarihin en tartışmalı padişahı II. Abdülhamid Han’ın fotoğraf sanatını öne çıkaran bir filme imza atıldı. Danışmanlığını Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü, yapımcılığını Ahsen Diner’in ve yönetmenliğini ise Ümran Safter’in yaptığı filmin gala gösterimi Yıldız Sarayı Şale Köşkü’nde yapıldı. Yoğun ilgi gören gösterime Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, tarihçiler, sanatçılar, siyasiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar gala gösterimi için salona geçti. 61 dakika süren film kimi zaman duygulandırdı kimi zaman da şaşırttı. İzleyenler, filmi çok beğendiklerini Abdülhamid Han’ın fotoğraf sanatçılığı yönüne hayran kaldıklarını söyledi. “BÜTÜN DÜNYADAN ARAŞTIRMACILARIN İLGİSİNİ ÇEKMİŞ BİR ALBÜM” “II. Abdülhamid’i biz devlet ve askeri adam olarak biliriz. Ancak onun en önemli özelliklerinden birisi eğitim insanı olmasıdır” diyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, gala öncesi yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Filmde yer alan 911 albümde 36 bin fotoğraf var. Fotoğraflara baktığımızda bir sanat eseri olmasının yanında bir devlet projesi olarak uygulanmış bir çalışma olduğunu görüyoruz. Çünkü bu fotoğraflarda mimari eserler, tarihi eserler, meydanlar, insanlar yani kayda geçirilmesi gereken ne tür bir değer varsa hepsi bulunuyor. Bu fotoğraflar giyim kuşamdan kişilerin elindeki objelere kadar pek çok araştırmacıya malzeme sunan ülkemiz için büyük bir külliyattır. Zaten bu yönüyle bu albümlerinbir kısmı da kongre kütüphanesine gönderilmiş ve Avrupa’ya tanıtılmıştır. Şu anda tüm dünyadan araştırmacıların ilgisini çekmektedir. O günkü Osmanlı sınırları içerisinde bugün müstakil devlet olan pek çok kavmin ve ulusun tarihi yer alıyor. Bu, insanların kendi tarihleri ve bunun dışında da daha uzak memleketlerin tarihlerini yansıtması sebebiyle araştırmacıların da ilgi duyduğu büyük bir hazinedir.” “FOTOĞRAFLARLA BİR ŞEHRİN NASIL YÖNETİLEBİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ” Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise Abdülhamid Han’ın Türkiye için önemli bir insan olduğuna vurgu yaparak, “Birçok yönüyle öne çıkan Abdülhamit Han fotoğraflarla hayata farklı açıdan bakılabilmemize yardımcı oluyor. Hatta fotoğraflarla bir şehrin yönetilebileceğini ve tanıtılabileceğini fotoğraflara baktığımız zaman anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı. Çekimlerin İstanbul, Londra, Paris, New York, Los Angeles ve Washington’da yapıldığını kaydeden yönetmen Ümran Safter, film ile ilgili şu detayları paylaştı:“Pek çok sanat tarihçisi ve uzmanlara röportaj gerçekleştirdik ve ortaya 60 dakikalık bu film çıktı. Filmin adını da ‘Saraydan Bakmak” koyduk. Filmi yaparken Abdülhamit’e de odaklandık. Onun niçin bu kadar fotoğrafçılığı sevdiğini ve fotoğrafları nasıl kullandığını da araştırdık. Örneğin, Sultan II. Abdülhamit fotoğraflardan oluşan albümlerini kamu diplomasisinin aracı olarak kullanmış ve Amerika’ya 51, Londra’ya 49 albüm göndermiş. Biz, albümlerin gönderildiği Washington’da da çekimler yaptık. Mümkün olduğunca koleksiyonun arka planındaki sorulara yanıt aramaya çalıştık.” “BU ALBÜMÜN İÇİNDE HER ŞEY VAR” Yapımcı Ahsen Diner, albümlerin tüm dünya için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu sadece tematik bir koleksiyon değil; içinde her şey var. Suçluların, Anadolu’daki şehirlerin, Kudüs’ün, Yemen’in, İsrail’in yani o dönem imparatorluğun içinde alan her yerin ve herkesin fotoğrafı var.Albümde 20 den fazla ülkeyi bağlayan fotoğraflar bulunuyor. Bu yüzden bu fotoğraflar diğer ülkeler açısından da oldukça önemli. Bir Mısırlı, bir İsrailli, bir Yemenli geldiğince fotoğraflara bakıp ülkesi ile ilgili fikir sahibi olabilir” şeklinde konuştu. 150 YIL ÖNCESİNE UZANAN TARİHİ YOLCULUĞUN FİLMİ Belgesel filmde, şehzadeliğinden itibaren fotoğrafa büyük ilgi gösteren Ulu Hakan Abdülhamid tarafından oluşturulan ve 911 albüm içinde 36 bin 585 fotoğrafın bulunduğu koleksiyonun hikâyesi anlatılıyor. İzleyiciler, yerli ve yabancı tarihçilerin röportajları eşliğinde 150 yıl öncesine tarihi bir yolculuğa çıkarılıyor. Filmin çekimleri Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’da gerçekleştirildi.