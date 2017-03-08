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(Görüntülü Haber) 84 yaşında ilk resim sergisini açtı

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta 14 yıl önce resim yapmaya başlayan 84 yaşındaki Halime Kurtcan, 20 yağlı boya tablosuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk sergisini açtı. Bahçelievler Mahallesi'nde...

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta 14 yıl önce resim yapmaya başlayan 84 yaşındaki Halime Kurtcan, 20 yağlı boya tablosuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk sergisini açtı. Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ev kadını Halime Kurtcan, 10 yıl önce Adana'da yaşadığı sırada açılan bir resim kursuna gitti. Eşi 90 yaşındaki İbrahim Kurtcan'ın ve çocuklarının desteğiyle resim yapmaya başlayan Halime Kurtcan, geçen sürede 50'yi aşkın yağlı boya tablo yaptı. Kurtcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Zonguldak Sergi Odası'nda ilk sergisini açtı. 20 yağlı boya tablodan oluşan sergi ilgi gördü. 2 çocuk, 3 torunu olan Halime Kurtcan, yeteneğini keşfettikten sonra evde küçük bir atölye oluşturduğunu ve yaptığı resimlerin çoğunu çevresindeki eş, dost, akrabalarına hediye ettiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Tablolarımda insanlardan, hayvanlardan, doğadan esinlendiğim figürleri yansıtıyorum. Hayal gücümdeki fotoğrafı internette, farklı yerlerden bulup tablolarıma yansıtıyorum. Resimlerimi büyütmemde geliştirmemde çocuklarım ve torunlarım hep destek oldu. Resim aslında bütün günümü alacak kadar güzel, fakat ev kadınıyım. Vakit buldukça güzel bir uğraş oluyor. İlk sergimi 8 Mart'ta açmak istedim. Çocukların, kadınların ezilmesini hiç istemiyorum. Onların mutlu olmasını isterim. Resimlerimde de bunu canlandırabildiysem mutluyum."

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