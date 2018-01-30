(Görüntülü Haber) 5 Bin 700 tarihi eser depoda beklemeyecek

Yaprak KOÇER SAMSUN, () SAMSUN'da 37 yıl önce yapılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının yetersiz olması nedeniyle 7 bin 400 eserden 5 bin 700'ü teşhir edilemeyerek depoda bekletiliyordu. İnşaatı devam eden yeni müze binasının tamamlanmasıyla toprak altından çıkarılıp depoda bekletilen tarihi eserlerde teşhir imkanı bulacak. 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni müze binası 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Samsun'da 37 yıl önce yapılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının yetersiz olması ve toprak altından bulunan tarihi eserlerin büyük bir kısmının teşhir alanı yetersizliği sebebiyle depolarda bekletilmesi nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle harekete geçildi. Yapılan çalışma ile 2016'da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de kapatılırken İlkadım İlçesi'nde yeni müze binası inşaatına başlanırken 22 bin metrekare alan üzerinde 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak olan müze inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 30'a ulaştı. Öte yandan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde kayıtlı yaklaşık 7 bin 400 adet arkeolojik ve etnografik eser bulunduğu bunlardan yaklaşık 5 bin 700'ünün teşhir edilecek yer bulunamadığı için yıllardır depolarda muhafaza edildiği belirtildi. 'Samsun Müzesi' ismiyle hizmet verecek olan proje ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Eski müze binasında eserlerin büyük bir bölümü sergilenmiyor ve depolarda bekliyordu. Hem de eserlerin Samsun'a ve bölgeye özgü şekilde sergilenmesini sağlamak hem de müzecilik açısından farklı bir boyut getirmek istedik. Sadece arkeoloji müzesi ya da bulunan eserler olarak değil müzenin adını da zaten 'Samsun Müzesi' koyduk. Samsunla ilgili olan bütün düzenlemeleri, eserleri sergileyebileceğimiz bir mekan oluşturalım istedik. Ardından yeni müze binası inşaatı başlatıldı. Binanın estetiği, işlevselliği ve doğa ile uyumuna büyük önem verdik. Kaba bir bina kütlesi değil peyzaj düzenlemeleri ile bir bütünlük oluşturacak bir şapı inşa ediliyor. Çok özel bir proje. İnsanları yormayacak düzenlemeyi içeren bir mimari tasarım oluşturuldu. Bir yıl sonra inşaatın bitirilmesi planlanıyor. İnşaatımız belirli bir aşamaya geldi ve hızlı bir şekilde yapımı devam ediyorö diyerek sözlerine şöyle devam etti Yeni yapı eski yapı ile karşılaştırılabilecek ölçekte bile değil. Eski yapıda bin metrekareyi bile bulmayan alan varken 22 bin metrekarelik bir alana geçiliyor. Kafeteryaları, konferans salonları, sergi alanları burada gelen kişilerin ziyaretçilerin ağırlanacağı alanlar eski konseptten çok çok farklı olacak. Yaşayan bir müze olacak. Şimdi depolarda bekletilen eserler mekanlara çıkacaklar ve insanlarla buluşturulacaklar. Samsun'daki medeniyetler, eserler o kadar fazla ki eski müzede neredeyse sergilenen 3 katı oranındaki eser yer almadığı için sergilenemiyordu. Böyle bir mekandan çıkıp sergilenme olanağı bulduklarında eserler de hakikaten hayat bulacak.