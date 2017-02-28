(Görüntülü Haber) 33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi' Eskişehir'de açıldı. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi'nin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner, Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar ile çok sayıda davetli katıldı. KARİKATÜR, KONUŞMADAN PEK ÇOK ŞEYİ ANLATMA SANATI Yılmaz Büyükerşen sergi açılışında yaptığı konuşmada Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nı bir 'Karikatür Olimpiyatı'na benzetti. Büyükerşen, Türk halkının karikatürü Osmanlı zamanından bildiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Bugün Aydın Doğan Vakfı'nın artık karikatür olimpiyatları olarak adlandırılan yıllık, mutat uluslararası yarışma sonucunda elde edilen karikatür sergilerinden bir tanesini daha açıyoruz. Aslında Türkiye Aydın Doğan Vakfı'nın karikatür yarışmaları nedeniyle dünyanın karikatür sanatının en seçme eserlerine sahip bir ülke haline gelmiş oluyor. Korkunç bir koleksiyon var. Çok ilgi görüyor. Ve hakikaten dünyanın bütün ülkelerindeki karikatürlerin eserlerini, düşüncelerini ki; karikatür bir konuşmadan anlatmak, hem de pek çok şeyi anlatma sanatıdır çizgilerle. Türk halkı karikatürü Osmanlı zamanından beri bilir. Abdülhamit döneminde dahi çizilen karikatürler ve yayınlanan dergiler, mecmualar var bunu biliyoruz. Fakat bugünkü karikatür anlayışının alfabesi Cemal Nadir'le olmuştur." Karikatürün mizah sanatının bir parçası olduğunu ifade eden Büyükerşen "Karikatür sanatı hangi toplumda sıkıntılar var, hangi toplumda insanlar eziyet çekiyor, hangi toplumda çözülemeyen problemler var o dönemlerde adeta bir sıçrama yapar, yaygınlaşır. Çünkü sadece birkaç çizgiyle çok büyük olayları anlatır, eleştirilerini yapar karikatürcüler. Sayfalar dolusu kitap yazsanız o karikatürün anlattıklarını ifade etmeniz mümkün değildir" dedi. ARTAR: 33 YILDIR, SANATSEVERLERİN HOŞGÖRÜSÜNE SUNUYORUZ Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Aydın Doğan Vakfı, toplumun bugün ve gelecekte karşılıklı saygı ve anlayış ortamında yaşayabilmesi için herkesin birey olarak hoşgörüyü yayma sorumluluğu taşıdığına inanıyor. Bu bakışla farklı düşünce ve inançlara saygılı toplum anlayışını destekliyor, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu ve barışı dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların yaptığı eserler ile öne çıkarıyor ve toplumun bütün kesimleriyle paylaşıyor. Bu sebeple 33 yıldır karikatür yarışmaları düzenleyip, sergilerimizle sanatseverlerin hoşgörüsüne sunuyoruz. Karikatür sanatı aslında herhangi bir fikrin, bir olayın gülünç veya bazen de hüzünlü şekilde bir kalem, kağıt ile resimlendirilip anlatılması sanatı da diyebiliriz. Karikatür sanatını eleştirisel yönüyle de topluma ışık tuttuğunu düşünmek, kabul edilebilir bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Dünyanın karışık ve çalkantılı bu günlerinde karikatür sanatçılarının karikatürlerini yapmak için konu bulmakta sıkıntı çekmedikleri konusunda hemfikirizdir sanırım. Bu durum, burada bulunan eserlerin bir bölümü ile de tasdik edilir niteliğinde olduğunu düşünüyorum." Konuşmaların ardından İlhan Artar, Yılmaz Büyükerşen ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a karikatür albümü takdim etti. Büyükerşen ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi. 33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen toplam 110 karikatürün yer aldığı Eskişehir'deki sergi, 12 Mart'a kadar izleyicilere açık tutulacak.