(Görüntülü Haber) 1-Ata Demirer: Seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız. Gerekirse bedava oynayacağız

Orhan SENCER / İSTANBUL, () ÜNLÜ komedyen, oyuncu Ata Demirer, terör olayları nedeniyle insanların evlerine kapanmaması, mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Sanat insana her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. Ne şartlarda olursa olsun oynuyoruz. Seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız. Gerekirse bedava oynayacağız. İyi bir döngü yaklaşıyor, hissediyorum” dedi. Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı, hem de başrolde oynadığı “Olanlar Oldu” filmi, 20 Ocak Cuma günü vizyona girecek. BKM’nin yapımcılığını, Hakan Algül’ün de yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmde Ata Demirer, aynı anda hem bir kadını, hem de bir erkeği canlandırdı. Filmin vizyona girmesine sayılı günler kala ’ya özel açıklamalarda bulunan Demirer, kaleme aldığı filmin konusunu kendi ifadeleriyle şöyle aktardı: “Bir ana-oğlun hikayesi, Ege kasabasında yaşıyorlar beraber. Anne pansiyonculuk yapıyor. Küçük bir Ege kasabasına gittiğimizde pasaport kontrol memuru gibi meraklı teyzeler vardır ya, onlardan biri. Oğlan da ‘rent a boat’ yapan bir kaptan. Müşteriyi günlük tura çıkarıyor. Birlikte ana oğul 3-5 ay ne kazanırlarsa bütün kış o şekilde çorbayı döndürüyorlar. Fakat oğlanın aşkla ilgili bir problemi var. 40 yaşına gelmiş, torun sahibi olamamış diye anne çok hayıflanıyor. Annenin bu konuda birtakım hayalleri ve planları var. En yakın arkadaşı Fahriye ile birlikte artık bu çocuğun kaderiyle ilgili bir söz söylemeye karar veriyorlar ve olanlar oluyor. Kendisi anneme de biraz benzer davranış olarak. Biz domestik bir toplumuz. Çocuklarımızın kaderlerini kontrol etmeyi, onları uyarmayı, onlar istemese de uygun seçenekleri göstermeyi severiz. Biraz annelik yapıyor aslında. Annelik yapınca da olanlar oluyor.” “ARA SOKAKLARDA GÖRDÜĞÜM MERAKLI TEYZELERİN BİR BÜTÜNÜ GİBİ ‘DÖNDÜ’ KARAKTERİ” Filmde “Kaptan Zafer” rolünün yanı sıra Zafer’in annesi “Döndü” karakterini de oynayan Demirer, bu karakterin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: “Annemden parçalar taşıyor ama aslında yıllardır Çanakkale’de, Bozcaada’da ara sokaklarda gördüğüm meraklı teyzelerin bir bütünü gibi “Döndü” karakteri. Onun üzerine inandığım kendi saptamalarımı, tespitlerimi, biraz da anneciğimden parçaları yansıttım, böyle bir şeye dönüştü. Tabii ki laboratuvar ürünü gibi yapmıyoruz karakteri. Bu yıllar önce ara sokakta duyduğum bir ses sonucu çıkan bir karakterdir. Bir kadın, ‘Mustafa’ diye sesleniyordu, onu görmeden sesinden hayal ettim. Eşimi dostumu da güldürmeye başladım böyle. Büyüdü, büyüdü içimde duramaz hale geldi. Melodiyle hareket ediyorum ben. Müzikofiliymiş aslında benim yaratım kaynağım. Rahatsızlık da diyorlar ama bakalım. Melodilerden çıkarak oluyor hep.” “YÖNETMENLİK BANA GÖRE DEĞİL” “Oyunculuk ve senaristlikten sonra yönetmenliği de düşünüyor musunuz” sorusuna ise net bir cevap veren Ata Demirer, “Yönetmenliği düşünmüyorum. Kağıt üzerinde çok mutluyum. Yönetmenlik bana göre değil” dedi. "TEKLİF GELİRSE GÜZEL BİR DRAM OYNAMAYI, O YÖNLERİMİ GÖSTERMEYİ ÇOK İSTERİM” Bu güne kadar komedi projeleriyle ön plana çıkan Ata Demirer, dram filmlerinde oynamayı düşünüp düşünmemesiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: “Çok isterim güzel bir dram oynamayı. O yönlerimi de göstermek isterim. Sevdiğim yönetmenlerden uygun bir teklif gelirse değerlendirmek isterim. Ben oturup da dram dram yapamıyorum gerçi; ‘dırav dırav’ şakalar çıkıyor, tutamıyorum kendimi.” “BU SÜREÇTE SONSUZ AKTİVİTE GEREKLİ. SEYİRCİ KORKUP GELMEZSE YİNE OYNAYACAĞIZ. GEREKİRSE BEDAVA OYNAYACAĞIZ “ Ülkede yaşanan terör olayları nedeniyle insanların evlerine kapanmaması, mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ata Demirer, şu ifadeleri kullandı: “Sanat bize her zaman moral verir. Bu süreçte sonsuz aktivite gerekli. Haftada bir gün gösteri yapıyoruz, ara vermiyoruz. Ne şartlarda olursa olsun oynuyoruz. Seyirci korkup gelmezse yine oynayacağız. Gerekirse bedava oynayacağız. Gerekirse şehitlerimizin yararına oynayacağız, ki oynadık da. Evlere kapanmayacağız evet. Mücadele edeceğiz. İyiye gideceğini düşünüyorum. Her şey güzel olacak. Dünyanın doğası bu, her şey değişir; güzel olur, kötü olur, güzel olur, kötü olur, bu bir döngü. İyi bir döngü yaklaşıyor, hissediyorum.”