(Görüntülü) 'Hababam Sınıfı' anıları bu müzede canlanacak

ANTALYA'da Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi 'Hababam Sınıfı' müzesiyle hatıraları yeniden canlandıracak.



Türk sinemasının efsane karakterleri 'İnek Şaban', 'Güdük Necmi', 'Badi Ekrem', 'Mahmut Hoca', 'Hafize Ana' ve 'Damat Ferit', Kepez Belediyesi'nin Hababam Müzesi'nde bir araya geldi. Rıfat Ilgaz'ın yazdığı ve Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı efsane film 'Hababam Sınıfı', bu müzeyle yeniden hafızaları tazeleyecek. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor. Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda 08.08.2018'de kapısını ziyaretçilerine açacak müzede, Hababam Sınıfı'nın çekildiği ana mekan sınıf yer alıyor.



1975 YILINA GÖTÜRÜYOR



Hababam Sınıfı'nın hatıralarından oluşturulan müzede Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit, Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin silikon heykeli, sıraların üzerinde de Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan'ın birer fotoğrafı bulunuyor. Sınıfın duvarlarıysa filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraflarla süslendi.



SİNEMA KENTİ ANTALYA'YA YAKIŞTI



Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, Antalya'nın ilk tematik sinema müzesini oluşturduklarını söyledi. 1975 yılında başlayıp 1981 yılına kadar devam eden 'Hababam Sınıfı' filmleri serisinin sınıf setini bir araya getirdiklerini dile getiren Tütüncü, "Antalya, Türkiye'nin film festivaline ev sahipliği yapmış ve adından uzun yıllar adını Altın Portakal ile söz ettirmiştir. Sinema tarihine yön veren şehir Antalya'da sinema ile ilgili ne yapılsa kente değer kazandırır. Biz de Antalya'ya çok iyi gelecek düşüncesiyle bu müzeyi kazandırmış olduk. Hem Türk sinemasındaki hatıraları ön plana çıkarmak hem de Antalya'nın festival kenti olmasına vurgu yapmak istedik" dedi.



TEMATİK SİNEMA MÜZESİ



Adile Naşit'in zili, Akil Hoca'nın kalın gözlükleri, dönemin oyuncularının elbiselerine kadar ciddi bir koleksiyon oluşturduklarını kaydeden Tütüncü, "Koleksiyonun çoğu orijinal, bazıları replika. Buraya giren herkes zaman tünelinden geçerek 1975'e kadar gidecek. Yeşilçam'ın tozlu hatıralarını biraz daha gün yüzüne çıkarabileceğimiz çok farklı bir müze oldu. Koleksiyonu ve sergileme yöntemleri ile tematik bir sinema müzesi kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Hayatta olan oyuncularımız açılışa katılacak" diye konuştu.