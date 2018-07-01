(Görüntülü) Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - DÜNYANIN en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Bahreyn’de düzenlenen 42'nci Dünya Mirası Komita Toplantısı'nda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edildi.



Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi yakınlarındaki, Neolitik Çağ’a ait ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul gören Göbeklitepe Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi’nden, asil listeye geçti. Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn’de düzenlenen 42'nci Dünya Mirası Komite Toplantısında Göbeklitepe, 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Bahreyn'de düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığını ve Şanlıurfa Valiliği'ni temsilen Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ katıldı. Göbeklitepe’nin UNESCO asil listesine kabul edilmesi sevinçle karşılandı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995'ten beri yürütülen kazı çalışmalarında, neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler görmek isteyenler, bölgeye akın ediyor.