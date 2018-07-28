(Görüntülü) Esenyurt'ta Yeşilçam rüzgarı

İSTANBUL, () –YEŞİLÇAM klasiği filmler, açık hava sinemasında vatandaşların gösterimine sunuldu. Esenyurt'ta her yaştan yüzlerce vatandaş, program kapsamında ilk olarak gösterime giren “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini izledi.





Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Yeşilçam Filmleri Açık Hava Sineması”nın gösterime giren ilk filmi, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi oldu. Küçük büyük yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş olan Selvi Boylum Al Yazmalım filmini, ücretsiz olarak dağıtılan patlamış mısır ve gazoz eşliğinde izledi. Bu tarz etkinlikleri özlediklerini söyleyen vatandaşlar, etkinliği çok beğendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca, Türk sinemasına onlarca film kazandıran Yönetmen Ümit Efekan da izleyenler arasında yer aldı.





“BU FİLMLER BİZİM HAYATIMIZDA YER EDEN, BİZDEN PARÇALAR”





Etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptığı açıklamada yaz aylarını boş geçirmek istemediklerini belirterek, “Böyle bir düşüncemiz vardı, geçen ay Ramazan diye uygulayamamıştık, bu ay başladık. Yağmurlu bir güne denk geldi ama halkımızın da yoğun bir ilgisi var. Her akşam üç ayrı yerde; Esenyurt’un sokağında, sitesinde ve üç ayrı merkezinde biz bu programı gerçekleştireceğiz. 70-80 bin kişilik bir seyirci bekliyoruz bu süre zarfında. Bu etkinliği Eylül’ün 20, 25’ine kadar da sürdürmeyi planlıyoruz. Okul bahçelerinde kullanacağız, dışarda olacak. Misafirlerimize gazozlarını, meyve sularını, patlamış mısırlarını ikram edeceğiz. Bu anlamda da eski günlere, eski filmlere de dönelim istiyoruz. Çünkü onlar bizim hayatımızda yer eden, bizden parçalar. Onları tekrar izleyerek tekrardan heyecanlanmak istiyoruz. Bugün de halkımız bunu izlemek için gelmiş. Bu hazırlık için ben hem onlara hem de ekibime teşekkür ediyorum. Halkımızla olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.