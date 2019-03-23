(Görüntülü) Bursa'da Serkan Kaya konseri

BURSA'da konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Serkan Kaya, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarının karşısına çıktı. Popüler şarkısı 'Tarifi Zor' ile konserine başlayan Kaya'yı yaklaşık bin 500 kişi dinledi. Uzun bir aradan sonra Bursa'da konser vermekten mutlu olduğunu belirten Serkan Kaya, şarkı aralarında da hayranlarıyla sohbet etti.



Kaya, orkestrasında askerliğini bedelli yaparak gelen ekip arkadaşına da takıldı. 18 ay askerlik yaptığını belirten Kaya, "Senin yaptığın askerlik kadar izin yapmadım" diyerek espri yaptı. Ardından 'Erik Dalı' adlı şarkıyla programına devam eden Kaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.