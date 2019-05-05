(Görüntülü) BSMMMO Tiyatro Topluluğu 'Müfettiş'le perde dedi

BURSA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMO) Tiyatro Topluluğu, Gogol imzalı 'Müfettiş' oyununu BAOB Yerleşkesi Oditoryumu'nda sahneledi. BSMMMO Tiyatro Topluluğu'nun meslek mensuplarından oluşan ekibi, Rus edebiyatçı Nikolay Gogol’un klasik eseri ‘Müfettiş’ adlı iki perdelik tiyatro oyununu BAOB Yerleşkesi Oditoryumu'nda oynadı. BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de hazır bulunduğu tiyatro gösterimi, meslek mensupları ve ailelerinin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. Erdem Erdoğan’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, seyircilere kahkaha tufanı yaşattı. Nisan ayında başlatılan kültür sanat etkinliklerinin sonuna geldiklerini belirten BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Biz meslek örgütü olarak sadece meslekle ilgili konuları değil, aynı zamanda sanatsal ve kültürel etkinliklere ağırlık veriyoruz. Bu etkinlikleri bizden sonra gelecek olan yönetimlerin de devam ettireceğini düşünüyoruz. Sanata olan desteğimiz, bundan sonra da devam etmeli” dedi. Kültür sanat etkinliklerinin bu seneki programının sonuna geldiklerini söyleyen Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Müfettiş oyunu da son etkinliğimiz. Bundan sonra da Bursa’daki odalarla, farklı meslek örgütleri ve kuruluşlarıyla aynı oyunu sergileyebiliriz. Nisan ayında Gösteri Sanatları Topluluğu ekibimizle, Türk Halk Müziği topluluğumuzun etkinliği oldu. Ardından, Sanat Müziği Korosu’nun konseri oldu, şimdi de son etkinliğimiz olan tiyatro etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Burada oynayan oyuncular odamızın üyeleri, mesleki çalışmalarının dışında özel bir zaman ayırarak burada gelip emek veriyorlar ve ortaya bir eser çıkıyor ve bizimle paylaşıyorlar.”