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(Görüntülü) Binlerce genç Color Fest ile 'Yoğurda Renk Kattı'

DÜNYANIN birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Color Fest" 57'nci Silivri Yoğurt Festivali kapsamında 'Yoğurda Renk Kat' sloganıyla düzenlendi.   Silivri Mimar Sinan Köprüsü yanında düzenlenen etkinliğe...

DÜNYANIN birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Color Fest" 57'nci Silivri Yoğurt Festivali kapsamında 'Yoğurda Renk Kat' sloganıyla düzenlendi.


 

Silivri Mimar Sinan Köprüsü yanında düzenlenen etkinliğe binlerce genç katıldı. Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi. DJ canlı performansı eşliğinde müziğin keyfini çıkaran kalabalık renkli görüntülere sahne oldu. Gençler için sahneye çıkan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, organik boyaları geri sayım sonrası müzik eşliğinde sahneden attı. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler ise rengarenk oldu.


 

"BU RENKLİLİK DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN"


 

Başkan Özcan Işıklar, gençlere, "Bu rengarenk görüntü bütün dünyaya örnek olsun" diye seslendi. Açık, özgür, diyalog içinde gençler yaratmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Işıklar, "Gençlerin böyle bir arada diyalog içinde olması çok güzel. Burada her türlü görüşten, giyimden genç var ve bunlar bir arada eğleniyorlar. Biz bu birlikteliği yoğurtla ve üretimle birleştiriyoruz" dedi. Beyaz gömleği rengarenk olan Işıklar, "Gençler üzerime boyaları attı. Onlar için buna değer" ifadelerini kullandı.


 

Festivalin çok eğlence dolu olduğunu belirten gençler ise Başkan Işıklar'a teşekkür etti. DJ performansı sonrası sahne alan Tuğba Özerk de şarkılarıyla gençlere eğlenceli anlar yaşattı.

 

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