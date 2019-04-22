(Görüntülü) Best of Rumeli ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, () - İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin destekleri ile Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Best of Rumeli Ödülleri sahiplerini buldu.





Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleşen ve sunuculuğunu sevilen sanatçı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin’in ödül töreni televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Rumeli’nin en sevilen isimleri 16 farklı kategoride ödüllerin sahibi oldu.





İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka törende yaptığı konuşmasında, “Çok güzel bir gece. Biz de heyecanla katıldık. Bu geceyi destekliyoruz. Çünkü Rumeli’nin en iyileri seçilecek. Rumeli ruhu ve idealini taşıyanlar her zaman bu ülkede öncü olmuşlardır. O yüzden bu fiiliyata geçecek. Bugün sembolik olarak en iyiler seçilecek. Biz de heyecanla kimlerin seçileceğini bekliyoruz. Çünkü Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu ile paydaşız. Aynı idealleri taşıyoruz. O yüzden tüm kalbimizle bu geceyi destekliyoruz” dedi.





“BU ORGANİZASYONUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”





İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak çok heyecanlı olduklarını ifade eden Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin A. Balcı, “Bugün Rumelileri ödüllendireceğiz. Aslında Anadolu dediğimiz yer eskiden Rumeli’ye kadarmış. Ve böylelikle bütün Anadolu ve Türkiye’nin kültürünü temsil ettiğini düşünüyoruz. Biz bu kaygıyla federasyon ile araştırmalar ve kültürün sürmesi açısından birliktelik yürütüyoruz. Bu fikirden dolayı ödül törenine katkı verme olayı bizim hoşumuza gitti. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.





TÜRKİYE’DE 30 MİLYONDAN FAZLA RUMELİLİ YAŞIYOR





Türkiye genelinde 30 milyonun üzerinde Rumelili yaşadığını belirten Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan ise, “Rumeli kökenli, her türlü dalda başarılı olmuş kişileri kamuoyunun oylamasıyla ödüllendiriyoruz” dedi.





GÖKHAN TEPE: ÖDÜLÜ DEDEME İTHAFEN ALMAK İSTİYORUM





En iyi erkek sanatçı kategorisinde ödüle layık görülen Şarkıcı Gökhan Tepe, “Bu ödülün duygusal bir tarafı var. Çünkü dedem Rumeli göçmeni. Dolayısıyla bu ödülü ona ithafen almak istiyorum. Bu güne dek böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Onur verici bir şey” diye açıklamada bulundu.





Törenin açılışında O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran Şarkıcı Onur Baytan sahne alırken, müzik dünyasından ödül alan isimler de söyledikleri şarkılarla gelen konukların kulaklarının pasını sildi. Ayrıca folklor ekibinin Rumeli ezgileri ile gerçekleştirdiği dans gösterisi de büyük ilgi topladı.





İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER





Onur Ödülü: Emel Sayın



Onur Ödülü: İlber Ortaylı



Onur Ödülü: Kenan Şahinler



En İyi Erkek Sanatçı: Gökhan Tepe



En İyi Kadın Sanatçı: Zara



En İyi Duayen Sanatçı: Havva Karakaş



En İyi Kadın Oyuncu: Birce Akalay



En İyi Televizyoncu: İlker Ayrık



En İyi Senarist/Yazar: Çağan Irmak



En İyi Gazeteci: Hulki Cevizoğlu



En İyi Akademisyen: Celal Şengör



En İyi Modacı: Ivana Sert



En İyi Film: Çiçero / Mustafa Uslu



En İyi Sporcu: Semih Erden



En İyi Çıkış Yapan Rumeli Sanatçısı: Rumeli Yakup



En İyi Rumeli Müziği Yapan Kadın Sanatçı: Gamze Matracı



En İyi Rumeli Müziği Yapan Erkek Sanatçı: Rumeli Ekrem



En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Rumeli Sofrası