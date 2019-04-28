(Görüntülü) Bando EsEs ve dünyaca ünlü Kadebostany grubu aynı sahnede

ESKİŞEHİR’de üç gündür devam eden Eskifest müzik festivalinde dün gece dünyaca ünlü İsviçreli grup Kadebostany sahne aldı. Grup, 'Walking with a ghost' isimli şarkısını, Eskişehirspor'a verdiği destekle tanınan Bando EsEs ile birlikte yorumladı.



Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde düzenlenen ve üç gündür süren Eskifest 2019 dün gece dünyaca ünlü İsviçreli grup Kadebostany sahne aldı. Ünlü grup, 'Walking with a Ghost' şarkısını, 'Tükenmiş Nefeslere’ isimli tribün marşına çeviren Bando EsEs ile birlikte yorumladı. Unutulmayacak anların yaşandığı gecede izleyiciler muhteşem bir buluşmaya tanıklık etti.



Konserden sonra konuşan grubun lideri Jaafar Aggiouri, hayatı boyunca unutmayacağı bir konser olduğunu ve Eskişehir'i de ikinci evi olarak kabul ettiğini söyledi. Gecede ayrıca Emre Bulut, Yirmi7, Sena Şener, Feridun Düzağaç ve Ceza da söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Gecenin finalini ise Athena yaptı.



Festivalin son gününde Luka, Ezgi Aktan, Tuna Kiremitçi, Adamlar, Gaye Su Akyol, Cem Adrian ve Duman sahne alacak.