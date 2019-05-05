(Görüntülü) Balkan kültürü İstanbul’a taşındı

İstanbul Eyüp’te bulunan bir alışveriş merkezinde bu yıl birincisi düzenlenen Balkan Fest, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalar, bando gösterileri ve konserlerin gerçekleştirildiği festival, baharın müjdeleyicisi olarak da bilinen Hıdırellez ritüelleriyle bugün sona erecek. Balkan kültürünün tüm renkleri, bu yıl ilk kez düzenlenen Balkan Fest’te sergilendi. Yarışmaların, bando gösterilerinin, halk oyunlarının ve konserlerin gerçekleştiği Balkan Fest’e 7’den 70’e her yaştan katılım sağlandı. Festivalin dün gerçekleşen birinci gününde Balkanlar’ın asırlık lezzeti Boşnak Böreği için 10 kişi kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonrası gerçekleşen folklor gösterileri ziyaretçilere Balkan kültürünü yakından hissettirdi. Yoğun katılımın olduğu festivalin birinci günü, Balkan müziğinin ünlü ismi Rumeli Ekrem’in konseriyle son buldu. “BALKAN COĞRAFYASINA DOKUNMA FIRSATI BULDULAR” ‘Balkan coğrafyasındaki değerlerimizi buraya taşıdık’ diyen alışveriş merkezi direktörü Kemal Baştürk, “Halk oyunları, balkan bandosu ve bölgenin yerel sanatçıları bugün burada. Son derece yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Burayı ziyaret eden müşterilerimiz de Balkan coğrafyasına dokunma imkanına sahip oldular. Boşnak böreği ve Trileçe tatlısı yarışması ile yöresel tatları bir değer olarak insanlarımızla buluşturduk. Bu coğrafya bizim ve bu coğrafyadan çok sayıda insan yıllardır İstanbul’da yaşıyor. Onları çok seviyoruz ve hatırlamak istedik” ifadelerini kullandı. Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Kılınç, Balkanlar denilince akla sıcak ilişkiler, samimiyet, misafirperverlik geldiğini belirterek, “Biz burada yemek kültürümüzü, müziğimizi ve halk dansları kültürümüzü tanıtmak ve toplulukla güzel bir festival yaşamak adına bulunuyoruz” dedi. HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Yusuf Emin ise baharın müjdecisi Hıdırellez’in UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girdiğini belirterek bugün gerçekleşecek etkinlikler hakkında şunları söyledi: “Balkanlar ve Rumeli denilince 500 yıllık beraberlik akla geliyor. Tıpkı Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp için yazmış olduğu şiirdeki gibi 'Sen bizde olmasan bile, biz sendeyiz yine.' Biz İstanbul'da her daim Balkanlar'ın İstanbul'da olduğunu yansıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ortamdayız. Sıcak insanlarla, muhteşem bir atmosfer var. UNESCO tarafından korunma altına alınan Hıdırellez ritüelini biz bu akşam burada yapacağız. Balkan alevi bu akşam buraya gelen tüm ziyaretçilerimiz için güzel bir şekilde yanacak. Ziyaretçiler, bilekliklerini hazırlasınlar, biz yumurtalarımızı, ısırgan otlarımızı getirip Hıdırellez ateşimizi yakacağız.” Festivalin bugün gerçekleştirilecek ikinci gününde ise bando ve folklor gösterileri devam edecek. Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez ritüelleri etkinlik kapsamında tanıtılacak. Festivalin kapanışı Rumeli Yakup’un şarkı ve sahne şovları ile gerçekleşecek.