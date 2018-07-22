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(Görüntülü) Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), ()- DÜNYANIN en uzun horon halkasını oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde aynı anda 68 ev kadının yaptığı...

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), ()- DÜNYANIN en uzun horon halkasını oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde aynı anda 68 ev kadının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora imza attı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde 'muhlama rekoru' denemesi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen muhlama yapma rekor denemesi İznik Gölü Orhangazi sahilindeki festival alanında gerçekleştirildi. Dernek başkanı Cemal Karagüzel ve organizatör- sunucu Soner Yolsal'ın sunumları ile gerçekleşen muhlama yapma rekor denemesi için festival alanına 100 piknik tüpü konuldu. Festival alanında alınan başvurular sonunda ise 68 ev kadını muhlama rekor denemesine katıldı. Malzemeleri hazır halde bulunan muhlama için ocak başına geçen ev hanımları aynı anda Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yiyeceği olan muhlama pişirdiler. Dernek yöneticilerinin, noter tarafından tespiti yapılarak onaylanan rekor denemesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na alınması için başvuruda bulunacağı belirtildi.

PROTOKOL DE OCAK BAŞINA GEÇTİ

Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kadırga Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiği 'muhlama rekoru' denemesini AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler ve Orhangazi'de yaşayan binlerce Karadenizli izledi. Muhlamaları pişiren ev kadınları maharetlerini ocak başında sergilerken, milletvekilleri ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, rekor sonrasında ocak başına geçti. Hazırlanan muhlama, etkinliğe katılan protokol üyeleri ve konuklara ikram edildi.

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