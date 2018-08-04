(Görüntülü) Artvin'de '9'uncu Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali' düzenlendi

ARTVİN’de, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali'nde tulum, gayda ve türlerinin çalındığı 9 ülkenin dans toplulukları bir araya geldi. Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Atapark önünde başlayan 9'uncu Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Kamerun, Çeçenistan, İskoçya ve Rusya ve Osetya Özerk Cumhuriyeti'nden 500 kişilik halk dansları toplulukları katıldı. Festivale Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt’un yanı sıra çok sayıda Artvinli eşlik etti. Tulum ve gayda çalarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden valilik önüne yürüyen dans toplulukları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte halk dansları ekipleri gösteriler sundu. Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali Organizatörü Erdoğan Cineviz, kültür buluşmasına ev sahipliği yapıldığını belirterek, "500 yıllık bir geleneğin yaşatılması var. Tulum ve türevleri olan gaydaların bir araya getirip, tulum çalan ülkeleri, Kafkas dansı yapan grupları ilimizi bölgemize Karadeniz kültürüne getirip böyle bir proje hazırladık. Tulumun çalınması için projemize destek veren bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Festival organizatörü Hakan Güven de, "9 yıldır Artvin’e gelmekten gurur duyuyoruz. Aralıksız Artvin bize her zaman destek verdi. Bu tur organizasyonlar devlet destekli, halk destekli olduğunda hedeflenen yere gelmiş oluyor. Bizde Artvin’de her zaman bu desteği bulduk kendilerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.