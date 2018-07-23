(Görüntülü) Antik kent üzerindeki AVM için 'imar barışı' başvurusu protesto edildi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip ‘Myrleia Antik Kenti’ üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden alışveriş merkezi (AVM) için ‘imar barışı’ başvurusu yapılarak yapı kayıt belgesi alınması, basın açıklaması ile protesto edildi.Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştay'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada yargı süreci devam ediyor.İMAR BARIŞI'NA KARŞI KAMULAŞTIRMA KARARIYargı sürecinde el değiştiren AVM'nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrerakelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'imar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi.EYLEM YAPTILARİlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temscileri, şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimini protesto etti. AVM önünde toplanan kalabalık, ellerindeki dövizler ve sloganlarla tepkilerini gösterdi. Doğayı, Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Caner Gökbayrak, şirket sahibine tepki göstererek, "Bursalıların teveccühüyle büyüyen söz konusu şirket, AVM'yi açma ısrarıyla kendini var eden topraklara ihanet etmektedir. Kazandığımız ilk davada olduğu gibi adalet yerini bulacak, tarih katledilerek yapılan AVM’nin haksızlığı hukuk tarafından da onaylanacaktır. Myrleia Antik Kenti’nin yok edilmesine bundan sonra da izin vermeyeceğiz" diye konuştu.BELEDİYE BAŞKANI: BURAYA SAHİP ÇIKACAĞIZMudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, Myrleia’nın M.Ö. 7'nci yüzyılda Mudanya’nın ilk kurulduğu şehir olduğunu belirterek, "Buraya sahip çıkarak, burayı geleceğe taşımak, insanlığa kazandırmak için mücadele verdik. Bundan sonra bu mücadelemiz devam edecek. Mudanya doğal sit alanlarıyla, arkeolojik sit alanlarıyla dünyanın en şanslı kentlerinden. Bizler de bu kentin bütün değerlerini ortaya çıkararak insanlığa kazandırabilmek için mücadeledimizi veriyoruz" dedi.Mudanya’nın sanayi değil, turizm kenti olması gerektiğini ifade eden Başkan Türkyılmaz, “Mudanya doğasını koruyarak üreticisini de kalkındırmalı. Böylesine bir değerin yok olmasına asla izin veremezdik. Söz konusu yer sahibi ile konuştuk. Kendisine 'takas yapalım' dedik. 'Size başka bir yer verelim, siz AVM’nizi ya da otelinizi oraya yapın; ama Mudanya'yı başka bir yere taşıyamayız, başka bir Mudanya yok' dedik. Bu inancımızla da yolumuza devam ediyoruz. En son görüştüğümüzde imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini almış. Hemen aldığımız karar doğrultusunda hukukçularımız ve teknik ekibimizle birlikte kamulaştırma kararı aldık. Mryleia insanlığa kazandırılacaktır. Mryleia, Mudanya’nın değeri olarak tüm ülkemize tüm dünyaya duyurulacaktır" dedi.