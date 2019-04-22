(Görüntülü) Ankara’da çocuk işçiler için yardım konseri düzenledi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()-ANKARA'da, çocuk işçiliğine dikkat çekmek amacıyla Uğur Okulları Batıkent Kampüsü ve UNICEF iş birliğiyle 'UNICEF için Ses Ver!' konseri düzenlendi.





UNICEF'in 'Türkiye'deki Tarımda Çocuk İşçiliği' projesine destek için düzenlediği 'UNICEF için Ses Ver!' yardım konseri, Uğur Okulları Batıkent Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Uğur Okulları Öğrenci Meclisi Tigers Club liderliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki yardım konserinde, 'A Capella Boğaziçi' grubu sahne aldı. Etkinliğin geliri ise, UNICEF'e bağışlanacak. 'Çocuklar İşçi Değildir' diyerek yola çıkılan proje ile tarlada çalışan yüz binlerce çocuğun sağlık, eğitim, oyun oynama gibi en temel haklarına kavuşmaları yönündeki çalışmalara destek vererek daha çok çocuğa yardım eli uzatmayı amaçlanıyor.





‘ÇOCUK İŞÇİLER İÇİN TÜRKİYE’Yİ BİLİNÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR’





Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, ilk adımlarının öğrencilerinin iyi bir insan olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Çocukların proje içerisinde yer almalarını istediklerini ifade eden Sezgin, “Toplantılar yaparak, kendi içerimizde belli bir proje yönetimi çıkardık. ‘Çocuk işçiler ile ilgili bizim Türkiye’yi bilinçlendirmemiz gerekiyor’ diye düşündük. Dünyada 152 milyon tane çocuk işçi var. Çocuk işçilerin birçoğu eğitim alma hakkında mahrum oluyorlar. Temiz su kaynakları dahi bulamıyorlar. Bu konuyla ilgili öğrencilerimiz akademik araştırma yaptılar. Öğrencilerimiz kendi akranlarına ve arkadaşlarına sunumlar yaptılar. Bu süreci ilmik ilmik işledik. Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde özgüvenleri yükseldi. Çocukların bu projeyi yapıyor olmaları, bize ayrı bir mutluluk veriyor. ‘Yaşasın çocuk olmak’ diyoruz” dedi.





‘YAPMAK İSTEDİĞİMİZ İŞBİRLİKLERİ BU YÖNDEDİR’





UNICEF Milli Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı ise, Uğur Okulları’nda proje eğitimi verdiğini kaydetti. Burcu Güvenek Araslı, şöyle dedi:





“Onlarda tarımda mevsimler göç eden ailelerin yanında giden ve çalışan çocuklara el uzatmayı istediler. Bunun manen anlamı çok büyük. Okullarla yapmak istediğimiz işbirlikleri hep bu yöndedir. Okul içinde farkındalık yaratarak ve kendilerinin de bunun birer savunucusu olarak bize destek vermeleri ve burada verdikleri desteğin oraya gitmesi çok değerlidir. Bu kadar şanslı çocuğun, çok şanssız ve küçük yaşta hastalıktan veya susuzluktan hayatını kaybeden kardeşleri için el ele vermesi çok güzel bir şey.”





‘EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİDİR’





6’ncı sınıf öğrencisi Emirhan Tuğra Çakır da, “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşın altı her birey çocuk olarak kabul ediliyor. Bireylerin fiziksel ve ruhsal gelişimleri için eğitim çok önemlidir. Bizim okulumuzun da yaptığı konser, kermes gibi faaliyetlerden kazanılan para UNICEF’e bağışlanacaktır” dedi.





‘AMAÇ SADECE ONLAR İÇİN PARA BİRİKTİRMEK DEĞİL’





Türkiye’de milyonlarca insanın hasat mevsiminde binlerce çocuğuyla beraber başka illere göç ettiğini söyleyen 6’ncı sınıf öğrencisi Pelin Er, “Orada aylarca çadırlarda yaşıyorlar. O çocukların eğitim, sağlık hatta su bulmaya bile gücü yetmiyor. Bizde onların bu haklarını karşılayabilmek için bir konser düzenliyoruz. Bu konserin amacı sadece onlar için para biriktirmek değil, aynı zamanda insanları bu konuda bilinçlendirmektir. İnsanlar bu tarz etkinlikler düzenledikçe hem çocukların ihtiyaçları daha çok azalacak hem de insanlar daha fazla bilinçlenmiş olacak” diye konuştu.