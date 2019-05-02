(Görüntülü) Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali başladı

AFYONKARAHİSAR’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali, Çek solist Barbora Sediva'nın konseriyle başladı. Kentte, termal bir otelin ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali'nin açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve çok sayıda müziksever katıldı. Açılış konserinde konuşan Vali Tutulmaz, geçen ay düzenlenen 18'inci Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin yanı sıra fuarlar ve kültürel aktivitelerle şehrin dopdolu bir nisan ayı geçirdiğini vurguladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Caz Müzik Festivali'nin de Afyonkarahisar'a artı bir değer kattığının altını çizen Vali Tutulmaz, "Bu tür etkinliklere valilik olarak destek verirken, tek gayemiz ilimizin marka değerini yükseltmek, kültürün ve turizmin merkezi haline getirmektir. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz" dedi. 'SORUMLULUĞUMUZ AFYON SEVGİMİZDEN' Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem de etkinliğin sürdürülebilmesinin bir Anadolu şehri için önemli olduğunu söyledi. Başkadem, "Bu festival benim değil, Afyon'un mucizesidir. Çünkü festivale aklınıza gelmeyecek herkesin bir desteği var. Her işin bir lokomotifi olur. Ben sadece sorumluluğu Afyon'a olan sevgimden, bizi buraya bağlayan köklerimden aldım. Bir Anadolu şehri için caz festivalinin 19'uncusunu yapmak mutluluk verici" diye konuştu. 'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ' Bu etkinliklerle gençlere örnek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkadem, gelecek yıl Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali'ne dünyanın önemli caz sanatçılarının konuk olacağını aktardı. Başkadem, şöyle konuştu: "Dünyaca ünlü 2 caz sanatçısı gelecek yıl Afyon'a gelirse, festivalin 19 yıldır amacı, hayali buydu zaten. Bundan sonra bu festival bir hafta değil, 20 günlere belki bir aya yayılacak ve paket programlarla turizm şehri olmaya aday olan Afyon, kültür turizmine başlayacak." BARBORA SEDİVA HAYRAN BIRAKTI Festivalin açılış konserinde Çekya'dan gelen Barbora Sediva solist olarak yer alırken, genç sanatçıya şefliğini Kemal Günüç'ün üstlendiği Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası eşlik etti. Festival kapsamında ayrıca besteci Prof. Dr. Hasan Uçarsu, sanatçı Ali Yılmaz, yazar ve şair Metin Celal, iletişim uzmanı Fatmanur Erdoğan, fotoğraf sanatçıları Eda Yiğit, Gülhan Kırdı İncedere, Orhan Cem Çetin, Nadir Ede ve Levent Öğet okul etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelecek. Sokak konserlerinin de yer alacağı festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.